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林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」　謝和弦1反問讓6000人朝聖

▲▼林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」謝和弦2句話反嗆　6000人朝聖：R扣我大哥。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝謝和弦臉書）

▲林昶佐呼籲台人要強化國防戰力、團結國民自我防衛的決心與能力，才能抵禦極權國家的侵略野心。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝謝和弦臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，立法委員林昶佐發文聲援烏克蘭，並呼籲台灣要強化自身國防戰力、團結國民自我防衛的決心與能力，被藝人謝和弦反嗆「兵要不要先去當一下」，引來6700多名網友朝聖按讚。對此，林昶佐也在貼文處直接回應。

林昶佐25日在臉書粉專以「台灣和國際一起聲援烏克蘭，反對極權侵略」為題發文，問內提及目前俄羅斯與烏克蘭的情況，最後反思台灣與烏克蘭的相似之處，呼籲台人除了要關切並支持烏克蘭外，也要「強化自身的國防戰力、團結國民自我防衛的決心與能力，才能抵禦極權國家的侵略野心。」

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然而，謝和弦在該則貼文下留言，「講的都很有道理，但是兵要不要先去當一下？？？哈們」，吸引超過6700人按讚留言，「R扣我大哥」、「太無情了，哈們」、「笑死，真的快去當兵」、「不講武德，說好不打臉」、「難得同意你」、「我快笑死哈哈哈哈快來朝聖」、「阿扣大哥你不要那麼專業好不好」、「那麼為什麼不能勝任兵役的身心疾病患者有辦法勝任更加重要的立法院外交國防委員啊？」

▲▼ 林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」謝和弦2句話反嗆　6000人朝聖：R扣我大哥。（圖／翻攝林昶佐臉書）

▲謝和弦問林昶佐一個問題，被6700多人按讚。（圖／翻攝林昶佐臉書）

對此，林昶佐26日也在該則留言下回覆，「身為立法院外交國防委員會的一員，支持台灣強化國防實力是我的工作，也是我這幾年問政的重點，台灣的國防自主是全民都應該關注並且支持的。至於我個人的兵役問題，過去已經多次說明、澄清，那些不就事論事，人身攻擊、甚至歧視身心疾病患者的論點，對社會沒有幫助。」

但網友看了還是不領情，「閃兵就閃兵扯什麼歧視，有種罵別人沒種被人罵」、「人家呼籲一下參軍，你就回一大串，然後滑坡到身心疾病，呵，可見痛點被暴擊了」、「你那種不叫身心疾病好嗎？」「烏克蘭都號招60歲拿槍了，你就別客氣了」，也有人力挺，「加油」、「只要有保衛台灣的心，不管任何形式都是支持」、「別理負面新聞極多的人他甚麼咖，一根腳毛也比不上你，只會蹭熱度」、「不用理會那個不良行為之人」、「現在愛國才是重點，我也當過兵，我也很害怕戰爭，我也會膽怯，但是為了我的孩子我願意上戰場。林委員我支持你」。

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