鰻苗捕撈3／20結束　新北漁業處籲漁民遵守禁漁期規定

▲鰻苗捕撈3月20日結束，新北漁業處籲漁民遵守禁漁期規定。（圖／新北市漁業處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

鰻苗捕撈期3月20日結束，行政院農業委員會業於2018年公告實施「鰻苗捕撈漁期管制規定」，新北市政府漁業處呼籲漁民遵守每年3月21日至10月31日禁止捕撈鰻苗之規定，禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗，落實鰻苗捕撈漁期管制規定，共同維護資源永續。

鰻魚是降海洄游魚類，研究指出成熟的鰻會離開原棲息的河域，花費半年左右時間，游至馬里亞納群島西方海域附近繁殖產卵，完成繁殖之後便死亡，而孵化出來呈柳葉狀的鰻苗則從產卵場，隨著北赤道洋流及黑潮等海流，歷經4至6個月漂流到東亞沿岸後變態為玻璃鰻，進入淡水河等河口域生長。

▲鰻魚苗。

行政院農業委員會業於2018年公告實施「鰻苗捕撈漁期管制規定」，其中規定自2021年起每年3月21日至10月31日期間，禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗，避免過度捕撈，以維護鰻苗資源。

漁業處表示，鰻魚養殖是我國長久以來的傳統產業，目前養殖所需的鰻苗仍然需要依賴天然苗，因此中央仍開放特定時間讓漁民採捕鰻苗；新北市漁業處呼籲漁民遵守「鰻苗捕撈漁期管制規定」相關規定，勿於禁捕期捕撈鰻苗，讓部分鰻苗得以溯河成長，維持資源永續利用。

漁業處長張麗珍表示，「鰻魚苗」漁汛期適逢冬季並跨越年度，部分漁民藉由捕撈鰻苗賺取「年終獎金」，是漁民收入來源之一，但為利鰻魚資源量的補充，依現行中央法規，一年之中有7個多月是禁止捕撈的，有限制的採捕讓漁業資源得以永續利用，產業得以持續發展。

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