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228連假車潮湧現　交通局加強台南三井outlet周邊監控

▲台南三井outlet於25日正式開幕，台南市交通局於228連假期間針對高鐵台南站、三井outlet周邊路段及主要停車場加強壅塞監控，更出動無人機居高臨下掌握整體交通狀況，市警局亦安排警力協助維持車流秩序。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南於228連假期間針對高鐵站、三井outlet周邊及停車場加強監控，更出動無人機掌握狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南三井outlet開幕，228連假期間將湧入大量人車前往嘗鮮，交通局針對高鐵台南站、三井outlet周邊路段及主要停車場加強壅塞監控，更出動無人機掌握整體交通狀況，市警局亦安排警力協助維持車流秩序，並確通行安全，交通局再次呼籲請多多利用替代道路、或搭乘大眾運輸工具，更能便捷遊逛三井outlet。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視228連假期間台南三井outlet開幕所衍生的高鐵台南站周邊交通問題，指示交通局應用智慧交通科技加強車流監控，並與現場警力合作，盡快疏導壅塞車流。

交通局指出，三井outle於t25日正式開幕首日車流量較開幕前平日增加40％，26日連假首日車流量較開幕前假日增加42％，不過，台86與大潭交流道下的中正南路車流都很順暢，雖然三井outlet周邊道路歸仁大道、歸仁七路、高發一路、歸仁十三路等路段受排隊進場車流影響，平均速率較低，在現場警力與交管人員指揮下，遊客車流皆循序前進，並於13時停車滿場後順利導引至替代停車場，維持三井outlet周邊道路車流順暢。

交通局長王銘德表示，三井outlet試營運期間已掌握車流主要進、離場方向，藉由無人機的應用可空拍整體動線及停車場使用情形，監控交通瓶頸路段，並以號誌控制、車流導引及機動警力加強疏導至鄰近停車場等方式對症下藥，以提供遊客更順暢有序的交通環境。

▲台南三井outlet於25日正式開幕，台南市交通局於228連假期間針對高鐵台南站、三井outlet周邊路段及主要停車場加強壅塞監控，更出動無人機居高臨下掌握整體交通狀況，市警局亦安排警力協助維持車流秩序。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王銘德說，大台南智慧交通中心除利用周邊逾40處監視攝影機確認交通狀況外，亦以無人機全面監控主要動線台86主線、中正南路、歸仁八路、高鐵大道、歸仁大道及三井outlet周邊道路壅塞情形，並彙整現場員警回報特殊事件，由大台南智慧中心遠端控制全線號誌燈號連鎖，另透過交通局於中正南路新設資訊可變標誌，提供遊客替代道路路線及停車場導引資訊，提醒車輛避開車多路段，選擇最快速方便的停車場。

王銘德提醒，三井outlet位在高鐵台南站及台鐵沙崙站旁，公共運輸十分方便，不僅雙鐵每日提供213班次，大台南公車6條路線共提供206班次：安平區與中西區可搭乘H31、永康與東區可搭乘H62、仁德、歸仁與關廟地區可搭乘紅3與紅14、新化區可搭乘綠16，皆可抵達高鐵台南站，步行5分鐘即可至三井outlet商場。

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