全台重機在瘋這個！　3張圖秒懂蘇花改「行車攻略」　

▲蘇花改隧道路段於9月30日12時起將試辦開放排氣量逾250C.C之大型重型機車通行。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部公路總局考量蘇花改路段於2020年1月全線通車後，小型車、大客車與大貨車等通行車種運作已趨於穩定，為兼顧其他用路人通行需求，9月30日12時起將試辦開放排氣量逾250C.C之大型重型機車通行，為期6個月。

公路總局表示，試辦期間將抽樣觀測與檢核隧道內各類指標，分析評估未來正式開放大型重型機車通行之適宜性。花蓮縣警察局為因應試辦事宜，業與交通部公路總局第四區養路工程處多次開會協調，滾動調整勤務方式及交管策略，期能維護交通安全並確保道路順暢。

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▲試辦範圍示意圖。

花蓮縣境內蘇花改隧道路段計有2處，由北往南分別為中仁隧道（隧道長度約4.82公里）及仁水隧道（隧道長度約2.94公里），因仁水隧道既為汽、機車可通行路段，本次花蓮縣試辦開放大型重型機車通行路段為和中至和仁段，也就是蘇花改中仁隧道路段台9線148K+840~154K+149。

▲試辦期間，大型重型機車應遵守相關交通法規，進入中仁隧道行駛比照小客車規範。

試辦期間，大型重型機車應遵守相關交通法規，行前應做好車輛安全檢查，遵循標誌標線規定行駛，避免疲勞駕駛，進入中仁隧道行駛比照小客車規範，全程開啟頭燈，行駛左側混合車道，禁止行駛路肩、超車、同車道併駛等違規駕駛行為，遵守最高速限70公里/小時、最低速限50公里/小時規定，及與前車保持50公尺安全距離，全線有交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心24小時監視控管。

花蓮縣警察局呼籲，目前隧道內除通行小客車外，已開放通行大貨車及大客車，為維護道路順暢及通行安全，避免交通事故，大型重型機車行駛辦路段務必遵守上述規定，確保自身安全，共同營造良好之交通環境。