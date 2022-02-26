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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林穎孟控「一日北高」為選舉造勢　民眾黨駁：柯文哲僅報名參與

▲▼台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市議員林穎孟日前質疑民眾黨所舉辦「一日北高」活動，是在為民眾黨與台北市長柯文哲的選舉造勢。對此，民眾黨26日表示，柯文哲僅是報名參與一日北高，且活動的目的是推廣自行車運動，活動內容也早已制定，例如不拿政黨旗幟等去政治化的規範，反擊林穎孟扭曲柯文哲的初衷。

民眾黨發出聲明表達嚴正抗議並解釋，一日北高活動並非民眾黨主辦，也不是造勢活動，而是由自行車協會主辦，柯文哲僅是報名參與，希望藉由用汗水取代淚水來紀念228，同時推廣自行車運動。

民眾黨強調，柯文哲身為首都市長以及民眾黨的黨主席，舉辦這個活動是以身作則，一方面向國人推廣環保和運動的重要性，另一方面也發揚自行車產業，「這是台灣之光」。

民眾黨指出，柯文哲為了降低支持者對活動的影響，已由原先的15個休息點，減少為5個，並呼籲支持者遵守「三要三不」的規範，即「遵守防疫規範」、「要尊重大會與其他選手」、「要讓市長有休息時間」，同時「不拿競選或有黨徽的布條與旗幟」、「不喊競選口號」、「不安排市長個別合影」，每個休息點更只停留10分鐘，就是希望讓一日北高鐵馬行回歸活動本身。

民眾黨也反擊外界指控，批林穎孟透過選擇性公布相關會議內容，企圖扭曲柯文哲一日北高鐵馬行的初衷，令人遺憾。

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