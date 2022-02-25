柯文哲宴請大陸企業理由曝　嗆簡舒培「可憐哪」：不要為了黑而黑

記者蘇晏男／台北報導

媒體報導，台北市長柯文哲24日晚被目擊與中國大陸企業老闆吃飯，甚至是以「台北市政府晚宴」的名義宴請，而民進黨北市議員簡舒培就批柯世與魔鬼交易。柯文哲25日回應，市府長期跟歐美日商會有定期餐敘，最近工總秘書長說，市府以前都未接觸陸企，所以就答應舉辦餐敘，而人是工總安排。柯也開嗆，不要為了黑而黑，可憐哪！有些人工作就是攻擊柯文哲，那也沒辦法。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲下午召開防疫記者會時被問到，昨天在飯店宴請中國大陸企業的行程曝光，是跟那些企業吃飯？為何要宴請，是使用市府經費嗎？有無公開透明登錄備查？

柯文哲說，台北市政府要服務商業界，長期以來包括歐洲商會、美洲商會有定期餐敘，也蒐集他們有什麼需要台北市政府幫忙的地方。最近工總秘書長說，台北市還有另一個群體，是大陸在台企業，而以前都沒有機會跟他們接觸過，所以他說，是不是讓陸企有機會說說他們在北市經營企業有哪些困難，所以自己說「好啊，那就也辦一個」。故事就是這樣，至於安排找人則是工總處理，就這麼簡單。

柯文哲表示，這是台北市政府正式的活動，也沒什麼問題。

但媒體反問，有議員問秘書處，結果對方回應是市長私人行程，非公開。柯回應，有找媒體拍照的才是公開行程，公開媒體是指有媒體場，給人家拍照的，至於拜訪朋友或企業，在市長室有登錄。

被議員質疑跟魔鬼打交道，是否跟國民黨搶金主，柯文哲則嗆聲，她是指控美國商會跟歐洲商會都是魔鬼嗎？不要為了黑而黑，可憐哪！對市政府來說，在北市經營的企業遇到困難，還是要幫他們解決。

會否擔心被抹紅？柯文哲說，長期以來抹紅抹藍柯文哲，是民進黨一貫戰略，「我都曉得。」哀！反正就那句話，該怎麼做就怎麼做，特定政黨要做特定政治攻擊是沒辦法的事，「他領薪水就要做那種事，不然他要幹什麼！」有些人工作就是攻擊柯文哲，那也沒辦法。