反對戰爭！柯文哲、鄭文燦響應布拉格市長　聯名寄信聲援基輔市長

記者陳家祥／台北報導

俄羅斯無視多國譴責，執意入侵烏克蘭，雙方全面爆發衝突。對此，台北市長柯文哲表示，已在日前與布拉格、布達佩斯、巴黎、華沙、阿姆斯特丹等歐洲城市聯名寄信給基輔市長，表達支持外也強調會進行醫療物資等的協助。

▲烏克蘭政府軍在車諾比核電廠附近城鎮進行演習。（圖／路透）



第一，我們還是主張和平，要譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，在文明的社會就算有爭執，盡量用和平方式解決，戰爭還是一個不好的方法。特別我們當醫生，以前要救一個人要花多少力氣，現在戰爭一來，幾百幾千幾萬個生命就不見，「還是反對用武力方式解決爭議」。

柯文哲表示，布拉格市長前幾天有發Email，台北市做為國際社會的一員，在2月21日已經跟布拉格、布達佩斯、巴黎、華沙、阿姆斯特丹，所謂自由民主陣營的大城市的市長，有聯名寫一封信給烏克蘭首都基輔的市長，表達我們對他的支持。

柯文哲說，如果有什麼困難，會響應台北市在歐洲的好朋友布拉格市長，台北市願意去協助，看需要醫療物資等，需要幫忙的我們會幫忙。

最後，柯文哲說，第一，還是譴責戰爭；第二，從國際情勢來看，不管什麼事情還是自立自強，靠自己最重要，不要老是幻想別人會來幫忙，提升自我防禦能力、加強實力，才是最實際的。

另外，在國際越混亂的時候，自己要越穩定，密切觀察、不要心浮氣躁，該怎麼做就怎麼做，不要自亂陣腳。國際政治是這樣，講到最後還是靠自己，無恃其不來，恃吾有以待之，世界上最可靠的還是靠自己。