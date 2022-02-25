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微解封借鏡！香港邊境比台灣嚴確診仍爆增　柯文哲：關鍵在內部管理

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台灣也跟上國際腳步，3月起將陸續放鬆邊境管制以及國內活動限制。台北市長柯文哲25日主持防疫記者會時表示，台灣周邊國家一反國際趨勢確診數爆增，尤其香港邊境比台灣嚴仍破功，「不是邊境管制問題，是內部管理出問題」，台灣要借鏡避免重蹈覆轍。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，全世界每天感染數量已經降到100多萬，看趨勢已經從最高峰開始往下走；但看看上禮拜全世界新增案例最多的國家，德國第1名，一個禮拜增加171萬；俄羅斯第2名，增加113萬，「國內這麼多人感染，他有時間去侵略人家」；南韓是第3名，日本第6名。

柯文哲說，然後再看看死亡案例，美國還是最多，但相較於1個月前有很明顯的下降。日本排在第10名，通常先進國家醫療都有一定水準，不會得病馬上死掉。看看台灣的鄰近國家，香港、新加坡、韓國，很明顯在過去1個月，確診趨勢在上升。

「就世界潮流來講，確診趨勢都在下降，可是台灣的鄰近國家卻在上升。」柯文哲表示，正確解讀應該是，歐美國家走在最前面，所以開始在下降；但台灣周邊鄰國，韓國、日本、新加坡、香港，過去1個月確診趨勢在上升。

柯文哲指出，就邊境管制而言，香港比台灣還嚴，但還是破功，表示將來慢慢解封，從實務上看來，這些國家會造成內部疫情爆發，「不是邊境管制問題，是內部管理出問題」，台灣微解封的時候要參考這些地方有什麼出錯，做為借鏡。

柯文哲說，3月7日入境規範從14天改成10天，還是會有漏網之魚溜進社區，一旦溜進社區要做什麼措施，讓台灣不會重蹈周邊國家覆轍？這是我們在研究的。

▲▼0225台北疫情，全球新增COVID-19病例數前十大國家。（圖／台北市政府提供）

▲▼0225台北疫情，全球新增COVID-19死亡數前十大國家。（圖／台北市政府提供）

▲▼0225台北疫情，亞洲四國近期疫情現況比較。（圖／台北市政府提供）

▲▼0225台北疫情，國際疫情監測。（圖／台北市政府提供）

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