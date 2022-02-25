蔡英文譴責俄羅斯侵害烏克蘭主權　信心喊話「國安國軍24小時堅守台海」

▲總統蔡英文公開譴責俄羅斯侵害烏克蘭主權。（圖／總統府提供）

政治中心／台北報導

總統蔡英文25日在出席一場公開活動時，嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，以及對於區域及全球和平穩定的破壞，她強調，政府會持續掌握烏克蘭情勢發展，因應各項變化，讓國內的能源及物資供應、物價及股匯市維持穩定，國安及國軍各單位依然是24小時堅守崗位，即時掌握臺海和區域局勢，隨時做好因應的準備，確保國家安全，請國人放心。

蔡英文上午出席「高性能國家級船艦試驗水槽動土典禮」在致詞時表示，這段時間，大家都非常關注烏克蘭的局勢發展，對於俄羅斯昨天片面展開軍事行動，「我們要嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，以及對於區域及全球和平穩定的破壞。」

「台海局勢和烏克蘭局勢有本質上的不同」，蔡英文強調，不僅是台灣海峽的天險、還有台灣在地緣戰略的地位。此外，國軍防衛國土的意志和戰力的不斷提升，以及友盟國家對區域安全的高度關注及共同投入，讓我們有堅強的信心，來維護台灣的安全。

蔡英文說，我們也要鞏固全民心防，加強防範認知作戰，避免境外勢力和在地協力者，藉由烏克蘭的變局操作製造恐慌的錯假訊息，影響台灣社會的民心士氣。

蔡英文也向國人做出信心喊話，國艦國造就是台灣國防自主的重要一環，國防自主就是展現台灣自我防衛決心的關鍵所在，強調國安和國軍各單位，依然是24小時堅守崗位，即時掌握台海和區域局勢，隨時做好因應的準備，確保國家安全，她要請國人放心。

蔡英文說，期盼各方儘速恢復和平對話、理性解決爭端，而台灣作為國際社會的一員，「對於有助於和平解決爭議的努力，我們都願意參與，台灣也會加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁。」