央視罕見插播快訊「習普通話」有深意　預告俄烏即將正式協商

▲ 央視《新聞聯播》 罕見插播快訊 。（圖／翻攝央視CCTV1）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒央視《新聞聯播》向來嚴謹。今（25日）晚間大約七點二十分，央視以少見的插播快訊方式，報導習近平與普丁通話。插播內容甚至來不及放上讀稿機，央視資深主播康輝不斷低頭唸稿，十分罕見。大陸官方搶先插播快訊，一方面也是亮出自己態度「支持俄烏談判解決問題」，同時展現中俄堅定好關係。外界也推測，這也是預告俄羅斯將派代表團與烏克蘭進行協商。

陸官媒《新聞聯播》播報模式，一開始重點摘要今日半小時內容，當時主播並未預告「習普通話」。大約到了晚間七點二十分左右，畫面切回主播台，央視資深主播康輝突然預告「來看本台收到最新消息。」內容臨時插播大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁通話內容。

▲ 央視《新聞聯播》主播康輝低頭讀稿，沒有讀稿機輔助，非常少見。 （圖／翻攝央視）

長達兩多分鐘播報，康輝不斷低頭播報手中資料內容，完全沒有讀稿機輔助，可見資料來得即時，這樣情況十分罕見。通常《新聞聯播》都是編排好的內容，幾乎不可能臨時安插報導，除非是非常重大的消息。比如，2012年薄熙來事件，中外媒體經常守著《新聞聯播》，等待不定時的插播快訊，獲取最新消息。

有趣的是，今晚9點重播的《新聞聯播》又出現不一樣變化，本該出現在9點20分的插播快訊，被往前提到9點07分播出。康輝開場白變成「本台消息，國家主席習近平...」，少了本台收到最新消息的播報詞，先前低頭唸稿的片段也「重新剪輯」，變成全程盯著前方鏡頭。

由此可見，今晚「習普通話」內容非常重大，顯示大陸官方極為重視，搶在全國新聞聯播時段上線，把消息完全曝光。主要釋放出兩種意思，一是讓逼迫中方表態的西方國家知道北京立場，願意「支持俄烏談判解決問題」；二是展現中方依然支持俄羅斯，展現習普的好關係。外界也推測，這也是預告俄羅斯將派代表團與烏克蘭進行協商。

央視播報完畢後，大陸官媒《新華社》、《人民日報》、《環球時報》同步發出快訊，標題統一都是「大陸國家主席習近平2月25日下午同俄羅斯總統普丁電話。」內容全文如下：

報導指出，習近平對普京來華出席北京冬奧會開幕式再次表示感謝，對俄羅斯運動員取得獎牌榜第二名的好成績表示祝賀。普京就北京冬奧會圓滿成功和中國代表團出色表現向全體中國人民表示熱烈祝賀。

雙方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。

報導稱，普丁介紹了烏克蘭問題的歷史經緯以及俄羅斯在烏東部地區採取特別軍事行動的情況和立場，表示美國和北約長期無視俄羅斯合理安全關切，一再背棄承諾，不斷向東推進軍事部署，挑戰了俄羅斯戰略底線。俄方願意同烏方開展高級別談判。

報導表示，習近平指出，近期，烏克蘭東部地區局勢急劇變化，引起國際社會高度關注。中方根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定中方立場。要摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

報導強調，「中方支持俄方同烏方通過談判解決問題。」中方關於尊重各國主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫的。中方願同國際社會各方一道，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。