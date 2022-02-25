普丁不甩拜登開戰！西方急使出「終極絕招」制裁　要掐住俄國咽喉

▲烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普丁。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

俄羅斯揮軍烏克蘭邊境，引發多國對於俄羅斯武力進犯的憂心，美國與歐洲紛紛強烈警告俄羅斯停止攻擊，否則將祭出嚴厲制裁。根據《CNN》報導，美國有國會議員最近提出，可將俄羅斯從「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）中踢除，作為制裁的「核選項」（Nuclear Option），外界認為，這個手段算是掐住俄羅斯咽喉的「終極絕招」，但不見得是最佳選擇。

成立於1973年的SWIFT機構，總部位於比利時，主要負責跨國之間支付清算的報文傳送與處理，服務遍及200多個國家、地區與1萬多家銀行、證券機構，稱得上是全球最重要的國際支付報文傳送基礎設施。

俄羅斯假若因為開戰被西方制裁，進而被踢出SWIFT，這將無法跨境匯兌，恐會嚴重衝擊以美元計價的石油、天然氣出口，都會帶來重大影響。芬蘭學者莎吉娜（Maria Shagina）指出，假設真的走上這個「終極一招」去制裁俄羅斯，將會導致所有國際交易中斷，造成貨幣波動，導致大量資本外流。

其實在2012年，伊朗因核武計畫也遭受過SWIFT終止服務，因此損失近半的石油出口及30％的對外貿易收益。但莎吉娜也提到，假使俄國真的遭SWIFT切斷金流，那麼與其往來最頻繁的美國、德國，將會受到最大衝擊。

針對這個掐住俄羅斯咽喉的終極絕招，俄羅斯也不是省油的燈，俄羅斯聯邦委員會副主席祖拉列夫（NikolaiZhuravlev）回應，真的發生此種情況，將停止運送石油、天然氣及金屬至歐洲。且俄羅斯在2014年併吞克里米亞（Crimea）遭制裁時，也已經建立了獨立交易系統SPFS，所以若想將俄國靠踢出SWIFT當制裁，並非最佳選項。

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