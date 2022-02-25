快訊／基輔傳2爆炸聲！　烏克蘭政府證實：被導彈擊中

▲烏克蘭首都基輔24日遭攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀、陳宛貞／綜合報導

俄羅斯揮兵侵烏第二天，烏克蘭首都基輔在當地時間25日凌晨傳出2起爆炸聲響，透過直播畫面能清楚聽見。烏克蘭政府顧問稍早證實，基輔是遭到巡航或彈道導彈擊中，且攻擊還在持續。

根據CNN報導，烏克蘭內政部部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）表示，基輔25日凌晨遭巡航或彈道導彈擊中，「對基輔的攻擊仍在持續。」

Еще одно видео с моментом взрыва в небе над Киевом



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烏克蘭當地時間25日凌晨，基輔天色還一片黑暗時，突然出現接連好幾聲轟隆巨響。《美國有線電視新聞網》（CNN）一組團隊也表示，25日稍早在基輔市中心聽見二起巨大的爆炸聲，接著聽見從遠處傳來的第三起聲響。