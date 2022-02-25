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歡歌APP教唱老師：要對自己的喜愛負責、對熱愛負責！

▲▼歡歌APP教唱老師：要對自己的喜愛負責，對熱愛負責！（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

歡歌APP開啟全新教唱板塊！為此歡歌APP邀請了眾多知名教唱老師入駐，為歌友們解決演唱上的難題，提供專業的指導。其中，有一位手握無數獎項，教學經驗長達十餘年的專業教唱導師兼獨立創作歌手——阿堤老師，歡歌UID：8615677。這個從小就體現出了有過人歌唱天賦的音樂才子，跟我們分享了幾個他曾在歌唱生涯中迷失又找回自我，在教唱生涯中向熱愛音樂的視障兒童伸出援手的勵志故事。

夢想絕不會因為時間的流逝而消散

在音樂方面天賦異稟的阿堤表示，因為生活在一個大家都喜歡唱歌的環境，從有記憶開始就很喜歡唱歌，但讓阿堤真正愛上舞台，是因為國中的時候第一次參加比賽。當時的他沒有上過舞台，憑著一腔熱血就報名了一個地區性的比賽。他說：「那時候第一次參加比賽，報名後就自己練習，最終拿到了一個佳作獎，這個獎對我來說真的是一個很大的鼓勵，讓我今後都更有信心去繼續唱歌！」在一個沒有任何經驗的情況下去報名參加比賽，真的是很需要勇氣的。所以從報名的那一刻開始，阿堤每天都很緊張，他說：「之後的三、四個禮拜，一個月了我都還在緊張，每天都不斷的對著鏡子練唱，把自己的聲音錄起來聽，然後學習藝人的台風，很努力把自己想的東西呈現出來。」最終，阿堤背後的努力在舞台上獲得了肯定，也因此發現了自己是很享受舞台的，從此他便堅定了自己想要往音樂這條路上繼續發展的決心！

夢想的道路是曲折的，阿堤面臨家人的勸阻，勸說阿堤「好好唸書，好好工作，把唱歌當興趣就好」。後來，阿堤大學畢業後就真的像大多數畢業生一樣，成為了眾多上班族中的一員。三、四年後，阿堤去參賽了《超級偶像》，而慘敗的成績又給了他重重的一擊。當時除了因為成績而感到失落外，更多的卻是對自己的責怪。他說：「如果我真的這麼喜歡唱歌這件事，那我又怎麼可以讓自己退步到這種程度。」此後，阿堤便下定決心，對自己的喜好負責！對自己的熱情負責！他重新開始練唱、自己寫歌、發歌，不知不覺就拿了無數的獎，還與周杰倫、大S等大明星拍了合照，甚至在「海芋創作歌曲甄選」 比賽中勝過了蕭敬騰，從此終於找回了曾經熱愛唱歌的靈魂、找回了真正的自己。

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用音樂撫慰人心，詮釋情感

選擇了教唱老師這一個職業，起初是為了讓家人安心，認為這個行業相對穩定。「在教學過程中，我自己也能學到很多，或者察覺到自己不足的地方，所以一直以來，我都很熱愛我這個歌唱教學的身份。」儘管把音樂從熱愛到職業一路上磕磕碰碰，但他最終還是做到了，並且做得很好。

▲▼歡歌APP教唱老師：要對自己的喜愛負責，對熱愛負責！（圖／業者提供）

在阿堤從事教唱行業十餘年來，已擔任了一千多場歌唱比賽的評審。其中在出席一個視障歌唱比賽的評審時，阿堤遇到了一個讓他無法忘懷的小朋友——軒瑋，他說：「當時軒瑋還是小學一年級，雖然他唱的不算穩定，但我能感受到他的聲音很真實。然後我當下就有眼眶泛淚，許了一個心願說，有能力的時候，希望可以幫助這些喜歡唱歌的小朋友，讓他有機會能讓大家都可以聽到他的歌聲。」

後來，阿堤每一年都出席這個視障歌唱比賽的評審，軒瑋也每年都會來參加，歌唱技術更是一年比一年有進步，小朋友的堅持和努力讓阿堤更加確信自己應該幫助他，阿堤說：「去年剛好因為疫情的關係，工作有減少，也真的感觸到人世無常，就想要做一些自己一直很想做的事情，所以去年我就聯繫了軒瑋的媽媽，了解了他的成長背景跟故事後，為他就量身定做了一首歌——〈小太陽〉，希望可以把他的純真記錄下來。」阿堤更是希望軒瑋可以透過比賽讓更多的人認識到這個堅強有愛的小朋友。

就在今年第三屆「三好歌曲」創作大賽中，阿堤參賽並讓軒瑋在現場唱了〈小太陽〉這首歌，拿到了很棒的成績！音樂的力量是無窮的，一個人的善意也是無窮的。阿堤看到軒瑋能夠把這首歌詮釋的那麼完美，阿堤也感到很驕傲：「這整件事情對我來說成就感蠻大的。」或許在阿堤心裡，軒瑋早已跟自己緊緊聯繫在一起了。

最後，阿堤老師鑒於歌友們常咨詢的問題，特別提了一個建議說：「不要太執著於要把一首歌唱的很完美，重要的應該是你唱的歌，是否可以讓大家直接感受到你的情緒。」希望阿堤老師的這番話能幫助到被技巧暫時禁錮進步的歌友們，能夠懂得更好的去詮釋自己的感情，讓自己的歌聲更加動聽！

如果你想學習更多阿堤老師的歌唱教學內容，可於歡歌網站下載歡歌，搜索阿堤老師UID8615677看到更多歌曲教學，還可以通過歡歌Facebook歡歌YouTube ，了解更多歡歌資訊，即可免費演唱各類型的音樂及觀賞K歌表演直播。

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