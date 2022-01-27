　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過勞族的夢想天地　歡歌APP專為年輕人打造潮流交友社群

生活中心／綜合報導

台灣近年來，工作壓力大，不少上班族更是面臨天天加班、工時過長的問題。上班族們更是延伸出各種職業病風險，其中台灣潛在過勞族近六百萬，又以金融業、科技業與媒體廣告工作這三大行業壓力最大，毫無疑問的是職場人士都需要一個空間來釋放工作上的壓力。

《歡歌APP》開啟以唱歌為興趣交集的娛樂交友社區，讓過勞族們都能抽出碎片時間進行舒壓、K歌、交友。與此同時，《歡歌APP》社交場景多樣，在這裡你可以做你自己，卸下偽裝放聲歌唱；在這裡你可以成為「別人」，體驗朝九晚五後的「第二人生」。

有研究表示，唱歌的同時大腦會分泌安多芬、催產素，會讓人感到喜悅，更會有助於緩解緊張焦慮的情緒，減少壓力。此外，耳朵裡還有一個器官「球囊」，它對唱歌會產生有趣的翻譯，會讓你在聽到歌聲和音樂後，產生愉悅感。且唱歌過程中，歌聲的氣息振動可以帶動聲帶在人體內部進行迴圈按摩，讓身心放鬆。因此，當全心投入唱歌時，可以忘卻煩惱、調節情緒，帶走疲倦。

▲▼歡歌,APP,K歌。（圖／歡歌APP提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《歡歌APP》滿足年輕世代的Ｋ歌交友需求，玩法多樣有趣。（圖／歡歌APP提供，下同）

為了更好地滿足年輕一代的K歌社交需求，《歡歌APP》希望將其打造成為一款專業、高效、有趣的K歌社交APP。《歡歌APP》將持續導入年輕人感興趣的K歌交友模式等產品功能和內容，增加用戶與用戶之間深入交流。通過在線上KTV《歡歌APP》實現隨時隨地放聲高歌釋放生活壓力的需求。「手機K歌就上歡歌」，《歡歌APP》中玩法多樣，參與門檻低，互動性強可以讓每一個K歌愛好者都有沉浸式參與感。它擁有超強的曲庫和混音功能，如「錄音棚」、「KTV」、「演唱會」、「音樂廳」等專業音效混合效果器，可以讓非專業人士擁有專業水準的唱歌環境。歡歌線上KTV以音樂興趣為主旋律，打造華語圈最有氛圍的音樂交友社區。零基礎就能開始K房上麥Live收穫粉絲群，多種K房玩法趣味交友，讓平日枯燥的工作生活添加樂趣。

歡歌精彩K房Live直播每晚都會上演主題派對和唱歌賽事，實現用戶實時線上互動以歌會友。歡歌Live社群歡樂多多，每月超過200萬在線歌友線上互動，擴展自己的交際圈認識更多興趣相同的朋友，消除工作的苦悶。

▲▼歡歌,APP,K歌。（圖／歡歌APP提供）

▲歡歌精彩K房Live直播每晚都會上演主題派對和唱歌賽事，實現用戶實時線上互動以歌會友。

通過《歡歌APP》軟體的輔助，在線上就能開個人演唱會，更可以參與端內活動衝刺冠亞季軍排名獲得人氣王榮譽榜單，實現流量變現，成為新一代網絡紅人，讓生活不再單調。扔掉生活的煩惱，拿起手機來歡歌。現在只須於Google Play Apple App store下載歡歌，或瀏覽歡歌網站，即可免費演唱各類型的音樂及K歌表演直播。立即下載，踏上音樂交友旅程！

 

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
「台灣虛幣之光」慘虧140萬美元　2工程師離職前搞鬼：太爽了
快訊／納豆腦出血病況還沒醒？　侯友宜回應了
吃牛排遇確診者！33顧客送防疫旅館　高雄破千人「隔離過年」
逆向上環東「害22歲騎士墜橋慘死」！　三寶女5萬交保
撞擊瞬間曝！騎士路肩橫越左轉　遭18歲無照男撞死
朴信惠夫妻同框照首曝光！　老公甜舉動她笑了
快訊／賠更多！太陽花國賠案二審　北市警要賠141萬
跟納豆一樣腦出血！重訓哥曝3大後遺症：活下來是萬幸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聲林選手的秘密練歌房　明星都愛玩的K歌APP「歡歌」

吃牛排遇確診者！33顧客慘被送防疫旅館　高雄破千人「隔離過年」

被主播批「愛情騙子」劉建國提告3連敗　鄉民幫QQ：被3認證？

明起首波春節車潮湧現！省道易壅塞24處　5路段初一至初六最塞

2021歡歌APP年度回顧　「弄潮而唱」擁抱潮流新世代

過勞族的夢想天地　歡歌APP專為年輕人打造潮流交友社群

議員指日本料理店售千葉漁產　食藥署急稽查「標示不實可罰400萬」

雨彈連轟2天再急凍！過年「最冷時段」出爐　又濕又冷剩10度

110年第4季經濟指標出爐！　台中市8項奪全國第一

防疫典範！34國中師生寒假慘變隔離過年　校長欣慰曝：沒人吵或鬧

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

當街遭對頭開2槍！台中男不治　犯案友人已到案...警方偵訊中

萌狗喬好位置自己蓋被睡覺　媽目睹傻眼：新技能解鎖？

吃牛排遇確診者！33顧客慘被送防疫旅館　高雄破千人「隔離過年」

被主播批「愛情騙子」劉建國提告3連敗　鄉民幫QQ：被3認證？

明起首波春節車潮湧現！省道易壅塞24處　5路段初一至初六最塞

2021歡歌APP年度回顧　「弄潮而唱」擁抱潮流新世代

過勞族的夢想天地　歡歌APP專為年輕人打造潮流交友社群

議員指日本料理店售千葉漁產　食藥署急稽查「標示不實可罰400萬」

雨彈連轟2天再急凍！過年「最冷時段」出爐　又濕又冷剩10度

110年第4季經濟指標出爐！　台中市8項奪全國第一

防疫典範！34國中師生寒假慘變隔離過年　校長欣慰曝：沒人吵或鬧

初一、二「辦桌都取消」他嘆相聚變少！人妻QQ了：好想娘家人

258人別出門！北市公布6高風險區域　黃珊珊：在家等防疫計程車

遭酸「50歲，3萬都還不起」！小弟手寫5頁信抱怨　2槍親手擊斃大哥

李國毅女兒滿3個月萌照曝光！引4萬人朝聖　電眼遺傳老爸超帥基因

MVP左投轉戰獨立聯盟　攜手隊友川崎宗則

德法斡旋　俄羅斯烏克蘭同意維持烏東停戰下月續談

準備吃早餐！「5台貓眼監視器」塞滿門縫偷看　他嘆：無法出門了

今年慘跌14％微軟股價終回神！看完財報「投資公司挺」

納豆腦出血第4天「恐回不了家過年」！留院全面停工…最快現身時間曝

年節前淨化治安　南警強力取締賭博43件108人到案

內蒙古對「挖礦」實施差別電價　每kWh加4元「禁止參與電力市場」

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

生活熱門新聞

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

明起全台有雨　過年天氣出爐！最冷10℃時間曝

最後BNT年前到貨…4萬人讚嘆郭董

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

內用「這處」最常被忽略　醫：接觸後一定要消毒

德明科大有確診！雙北3科大共4染疫

桃園又有學生確診！補習班匡列35人採檢

第三劑疫苗　醫推「AA高」配

尋找這3055人！5確診者北市趴趴走　85處足跡一次看

餐廳群聚感染連爆！六都內用措施一次看

快訊／資遣元老「猛將」互傷！反正我很閒回應了

更多熱門

相關新聞

歡歌APP年度回顧　擁抱新世代

歡歌APP年度回顧　擁抱新世代

為打造華語圈最有氛圍的K歌交友社區，歡歌APP團隊不斷突破自己，回顧2021年，歡歌軟體用戶持續增長，幫助眾多音樂愛好者一步步靠近自己的夢想舞臺。

歡歌年度盛典火力全開發豪禮

歡歌年度盛典火力全開發豪禮

一分鐘教你在歡歌成為K歌達人

一分鐘教你在歡歌成為K歌達人

年前除穢！開星光雲APP試手氣

年前除穢！開星光雲APP試手氣

1/25 一年份衛生棉得獎者出爐　快來看自己是不是超級幸運兒！

1/25 一年份衛生棉得獎者出爐　快來看自己是不是超級幸運兒！

關鍵字：

歡歌APPK歌

讀者迴響

熱門新聞

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

2021日本A片銷量榜單曝光！

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

明起全台有雨　過年天氣出爐！最冷10℃時間曝

阿喜35歲生日「上身全空」胸型被看光　網激動：無尊快出來

最後BNT年前到貨…4萬人讚嘆郭董

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

快訊／致理科大男學生染疫　校方、衛生局證實了

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面