過勞族的夢想天地　歡歌APP專為年輕人打造潮流交友社群

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台灣近年來，工作壓力大，不少上班族更是面臨天天加班、工時過長的問題。上班族們更是延伸出各種職業病風險，其中台灣潛在過勞族近六百萬，又以金融業、科技業與媒體廣告工作這三大行業壓力最大，毫無疑問的是職場人士都需要一個空間來釋放工作上的壓力。

《歡歌APP》開啟以唱歌為興趣交集的娛樂交友社區，讓過勞族們都能抽出碎片時間進行舒壓、K歌、交友。與此同時，《歡歌APP》社交場景多樣，在這裡你可以做你自己，卸下偽裝放聲歌唱；在這裡你可以成為「別人」，體驗朝九晚五後的「第二人生」。

有研究表示，唱歌的同時大腦會分泌安多芬、催產素，會讓人感到喜悅，更會有助於緩解緊張焦慮的情緒，減少壓力。此外，耳朵裡還有一個器官「球囊」，它對唱歌會產生有趣的翻譯，會讓你在聽到歌聲和音樂後，產生愉悅感。且唱歌過程中，歌聲的氣息振動可以帶動聲帶在人體內部進行迴圈按摩，讓身心放鬆。因此，當全心投入唱歌時，可以忘卻煩惱、調節情緒，帶走疲倦。

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▲《歡歌APP》滿足年輕世代的Ｋ歌交友需求，玩法多樣有趣。（圖／歡歌APP提供，下同）

為了更好地滿足年輕一代的K歌社交需求，《歡歌APP》希望將其打造成為一款專業、高效、有趣的K歌社交APP。《歡歌APP》將持續導入年輕人感興趣的K歌交友模式等產品功能和內容，增加用戶與用戶之間深入交流。通過在線上KTV《歡歌APP》實現隨時隨地放聲高歌釋放生活壓力的需求。「手機K歌就上歡歌」，《歡歌APP》中玩法多樣，參與門檻低，互動性強可以讓每一個K歌愛好者都有沉浸式參與感。它擁有超強的曲庫和混音功能，如「錄音棚」、「KTV」、「演唱會」、「音樂廳」等專業音效混合效果器，可以讓非專業人士擁有專業水準的唱歌環境。歡歌線上KTV以音樂興趣為主旋律，打造華語圈最有氛圍的音樂交友社區。零基礎就能開始K房上麥Live收穫粉絲群，多種K房玩法趣味交友，讓平日枯燥的工作生活添加樂趣。

歡歌精彩K房Live直播每晚都會上演主題派對和唱歌賽事，實現用戶實時線上互動以歌會友。歡歌Live社群歡樂多多，每月超過200萬在線歌友線上互動，擴展自己的交際圈認識更多興趣相同的朋友，消除工作的苦悶。

▲歡歌精彩K房Live直播每晚都會上演主題派對和唱歌賽事，實現用戶實時線上互動以歌會友。

通過《歡歌APP》軟體的輔助，在線上就能開個人演唱會，更可以參與端內活動衝刺冠亞季軍排名獲得人氣王榮譽榜單，實現流量變現，成為新一代網絡紅人，讓生活不再單調。扔掉生活的煩惱，拿起手機來歡歌。現在只須於Google Play 或 Apple App store下載歡歌，或瀏覽歡歌網站，即可免費演唱各類型的音樂及K歌表演直播。立即下載，踏上音樂交友旅程！



