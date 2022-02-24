吹起嗩吶　歡歌吳霽探尋傳統民族樂器之美

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嗩呐作為流傳千年的傳統民族樂器，它的音色尖銳明亮，聲音穿透力極強，常在古代運用於婚喪嫁娶與戲曲表演。在二千多年的歷史傳承中，留下了揮之不去的刻板印象：土味滿滿、搞笑、又吵又俗氣。嗩呐真的太土嗎？真的不再適應潮流文化嗎？就沒有年輕人喜歡嗎？歡歌APP電台主持人吳霽，歡歌UID：8676342，帶著改變嗩吶刻板印象的決心，登上了舞台，讓我們走進他的故事！

吹嗩吶就很土嗎？刻板印象！

從國小開始學習音樂，已經學習了12年的吳霽，樂器技藝集於一身。會嗩吶、古箏、長笛、beatbox、還有鋼琴，其中吳霽最擅長的是嗩吶和beatbox口技。問到為什麼會鑽研嗩吶，他說：「因為我媽媽有自己的樂團，是樂團的指揮，因此很早以前我就有發現，一個樂團那麼多人，主光燈永遠不會照在吹笛子、拉二胡的樂手身上，但嗩吶不同，嗩吶是一個樂團裡的二把手，可以帶動整個樂團的氛圍，算得上是主角，鑽研嗩吶，也就是因為希望自己可以站在主光燈下，被大家看到。」

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學習嗩吶，除了是因為想站在主光燈下被大家看到之外，還有一個更重要的原因——改變大家對嗩吶的刻板印象！他說：「在當時，嗩吶是比較冷門的樂器，對於我學這個大家都是不看好的，而且有很多人都認為嗩吶只有在特殊場合才會聽到，而我就是想扭轉大家對嗩吶的這個刻板印象！」吳霽這麼說，這些年也是這麼做的，用嗩吶搭配beatbox或者流行樂曲的方式，不僅在「台灣全國學生音樂比賽」中拿到了第一名，還在「北京兩岸國際民族器樂大賽」中獲得了金獎！努力讓更多的人看到不一樣的嗩吶！不一樣的音樂類型！

對於未來的安排，吳霽說：「我打算先在台灣成立一個演藝娛樂的公司，另一方面也會在社交平台上繼續發展，比如在歡歌做電台主播。然後如果有機會的話，有預計想往中國市場發展。」而吳霽之所以選擇歡歌APP作為自己未來持續發展的社交平台，也是有原因的。吳霽坦言：「在歡歌，大家都在唱歌，在展示才藝，不會去展示相貌、身材來吸引用戶。流量分配也很合理，即使是我剛入駐的時候直播，也有幾百人在觀看，我是覺得我找到了一個真正適合我的平台！」

而且，吳霽還想在歡歌舉辦大型的歌唱比賽，不限樂器和音樂風格，他說：「很多比賽都會有限定流行、抒情啊之類的，我要辦的比賽是歡迎所有音樂類型的，講笑話、說相聲也歡迎！」如果你也對吳霽想要舉辦的這場大賽感興趣的話，可以通過歡歌Facebook或歡歌YouTube ，了解更多歡歌資訊，還可於歡歌網站下載歡歌，搜尋吳霽，UID：8676342，認識這位胸懷大志的天才少年！