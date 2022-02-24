　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吹起嗩吶　歡歌吳霽探尋傳統民族樂器之美

▲▼吹起嗩吶　歡歌吳霽探尋傳統民族樂器之美。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

嗩呐作為流傳千年的傳統民族樂器，它的音色尖銳明亮，聲音穿透力極強，常在古代運用於婚喪嫁娶與戲曲表演。在二千多年的歷史傳承中，留下了揮之不去的刻板印象：土味滿滿、搞笑、又吵又俗氣。嗩呐真的太土嗎？真的不再適應潮流文化嗎？就沒有年輕人喜歡嗎？歡歌APP電台主持人吳霽，歡歌UID：8676342，帶著改變嗩吶刻板印象的決心，登上了舞台，讓我們走進他的故事！

吹嗩吶就很土嗎？刻板印象！

從國小開始學習音樂，已經學習了12年的吳霽，樂器技藝集於一身。會嗩吶、古箏、長笛、beatbox、還有鋼琴，其中吳霽最擅長的是嗩吶和beatbox口技。問到為什麼會鑽研嗩吶，他說：「因為我媽媽有自己的樂團，是樂團的指揮，因此很早以前我就有發現，一個樂團那麼多人，主光燈永遠不會照在吹笛子、拉二胡的樂手身上，但嗩吶不同，嗩吶是一個樂團裡的二把手，可以帶動整個樂團的氛圍，算得上是主角，鑽研嗩吶，也就是因為希望自己可以站在主光燈下，被大家看到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

學習嗩吶，除了是因為想站在主光燈下被大家看到之外，還有一個更重要的原因——改變大家對嗩吶的刻板印象！他說：「在當時，嗩吶是比較冷門的樂器，對於我學這個大家都是不看好的，而且有很多人都認為嗩吶只有在特殊場合才會聽到，而我就是想扭轉大家對嗩吶的這個刻板印象！」吳霽這麼說，這些年也是這麼做的，用嗩吶搭配beatbox或者流行樂曲的方式，不僅在「台灣全國學生音樂比賽」中拿到了第一名，還在「北京兩岸國際民族器樂大賽」中獲得了金獎！努力讓更多的人看到不一樣的嗩吶！不一樣的音樂類型！

對於未來的安排，吳霽說：「我打算先在台灣成立一個演藝娛樂的公司，另一方面也會在社交平台上繼續發展，比如在歡歌做電台主播。然後如果有機會的話，有預計想往中國市場發展。」而吳霽之所以選擇歡歌APP作為自己未來持續發展的社交平台，也是有原因的。吳霽坦言：「在歡歌，大家都在唱歌，在展示才藝，不會去展示相貌、身材來吸引用戶。流量分配也很合理，即使是我剛入駐的時候直播，也有幾百人在觀看，我是覺得我找到了一個真正適合我的平台！」

而且，吳霽還想在歡歌舉辦大型的歌唱比賽，不限樂器和音樂風格，他說：「很多比賽都會有限定流行、抒情啊之類的，我要辦的比賽是歡迎所有音樂類型的，講笑話、說相聲也歡迎！」如果你也對吳霽想要舉辦的這場大賽感興趣的話，可以通過歡歌Facebook歡歌YouTube ，了解更多歡歌資訊，還可於歡歌網站下載歡歌，搜尋吳霽，UID：8676342，認識這位胸懷大志的天才少年！

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
俄羅斯入侵烏克蘭　立陶宛、摩爾多瓦宣布進入緊急狀態
一圖看懂烏克蘭多危險！　上空「挖出1個洞」
3月解封措施一次看！打球、拍照免戴口罩　雙鐵、客運開放飲食
俄軍越過邊境開火　白宮強調：拜登無意派兵至烏克蘭參戰
金融市場大震盪！俄股狂瀉50％　歐股早盤全倒
新聞播一半　飛彈突從「記者頭頂上飛過」！畫面曝光
俄開炸烏克蘭　台灣秒登「推特熱搜NO.2」
俄烏戰爭「467年前古書」早預言！龍婆：俄國將成世界主宰
快訊／俄軍猛轟敖得薩！烏克蘭證實「軍事單位被毀」7死19人失
快訊／外交部譴責俄羅斯！　呼籲在烏克蘭國人立即離境
卡神楊蕙如養網軍釀駐日外交官之死　判刑5月定讞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烏克蘭路人騎腳踏車「被砲彈擊中」地上炸出大洞！45秒爆炸影片曝

俄開炸烏克蘭！台灣秒登「推特熱搜NO.2」　美議員挺台：站一起

吹起嗩吶　歡歌吳霽探尋傳統民族樂器之美

崑大空設系作品「每時」獲競圖設計冠軍　台南轉運站亮相

確診者到瑪黑家居用餐　該門市停業3天周日復業

俄軍猛攻！烏克蘭忽發「1張圖」7萬人見證　網看呆了：還在嘲諷

銀髮美食「叢林飯包」　帶來自信力量的香蕉新吃法

快訊／新興高中學生確診「同住家人採檢出爐」　全校5616人急採檢

跨領域學習成主流　北科大推28個微學程培育產業即戰力

飛彈炸烏克蘭機場　34秒影片曝「路人1舉動」震驚鄉民：心臟強大

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

美女教練把痛苦減肥變好玩　彈跳床上甩髮高跳帶頭嗨！

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

烏克蘭路人騎腳踏車「被砲彈擊中」地上炸出大洞！45秒爆炸影片曝

俄開炸烏克蘭！台灣秒登「推特熱搜NO.2」　美議員挺台：站一起

吹起嗩吶　歡歌吳霽探尋傳統民族樂器之美

崑大空設系作品「每時」獲競圖設計冠軍　台南轉運站亮相

確診者到瑪黑家居用餐　該門市停業3天周日復業

俄軍猛攻！烏克蘭忽發「1張圖」7萬人見證　網看呆了：還在嘲諷

銀髮美食「叢林飯包」　帶來自信力量的香蕉新吃法

快訊／新興高中學生確診「同住家人採檢出爐」　全校5616人急採檢

跨領域學習成主流　北科大推28個微學程培育產業即戰力

飛彈炸烏克蘭機場　34秒影片曝「路人1舉動」震驚鄉民：心臟強大

當全職媽媽6年找工作被打槍　回家老公竟酸「吃軟飯」

俄羅斯入侵烏克蘭　東歐立陶宛、摩爾多瓦緊急狀態

獨／斷開已婚渣男卻遇恐怖情人　板橋櫃姐慘遭悶殺悲慘情路曝

新竹旗艦店開幕！連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心

見證歷史！俄羅斯股市崩盤「-50%腰斬」　鄉民：普丁不停盤超有種

姐弟為打遊戲撬開保險箱！用筆蓋做出鑰匙　老爸無奈：到底哪學的

林右昌老婆昔稱「去選舉就離婚」　今爆哭：成功失落都是最棒老公

一圖看懂烏克蘭多危險！民航嚇到閃邊　烏、白俄上空「挖出1個洞」

統一獅外野三鬼商品　預購首日銷售破120萬

訪台中府會取經　郭信良議長：公車系統值得台南借鏡

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

【心內話】我的復仇之道

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

3/1起口罩鬆綁！4條件可免戴口罩

6天雨下對地方！石門水庫滿出來了

快訊／今增7本土「分布4縣市」　境外暴增73案

陰雨連下沒烘衣機怎麼辦？網推1神器

妙麗搭捷運！解放襯衫「彈出酥胸」神到IG了

桃園加碼五倍券200換2000　網友哀號：早用完了

特斯拉駕駛國道睡到歪頭　畫面曝光！

俄軍猛攻！烏克蘭忽發「1張圖」網看呆

開戰在即　旅烏台人須冒險到莫斯科代表處

在烏正妹15hrs前報平安！網急湧FB：還好嗎

更多熱門

相關新聞

歡歌APP教唱板塊　助你變身K歌達人

歡歌APP教唱板塊　助你變身K歌達人

五音不全、高音上不去，低音下不來，唱歌跟不上節奏，許多歌友都曾面臨這樣的煩惱，非常熱愛唱歌，但一開腔就跑調。近期，歡歌APP針對想要提升K歌能力的歌友們上線了「唱歌教學」板塊，由專業音樂老師指導練習，讓你向專業歌手看齊。

歡歌APP為年輕人打造潮交友社群

歡歌APP為年輕人打造潮交友社群

歡歌APP年度回顧　擁抱新世代

歡歌APP年度回顧　擁抱新世代

歡歌年度盛典火力全開發豪禮

歡歌年度盛典火力全開發豪禮

一分鐘教你在歡歌成為K歌達人

一分鐘教你在歡歌成為K歌達人

關鍵字：

歡歌

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

俄軍傳已登陸敖得薩　烏克蘭急否認

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面