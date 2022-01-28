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歡歌APP推出教唱內容板塊　助你變身專業K歌達人

生活中心／綜合報導

五音不全、高音上不去，低音下不來，唱歌跟不上節奏，許多歌友都曾面臨這樣的煩惱，非常熱愛唱歌，但一開腔就跑調。近期，歡歌APP針對想要提升K歌能力的歌友們上線了「唱歌教學」板塊，由專業音樂老師指導練習，讓你向專業歌手看齊。就如手機K歌APP出現之前，歌友們會報名參加唱歌興趣班，有專業的老師指導我們唱好歌。當掌握到一些唱歌技巧後，就能駕馭更多風格的歌，音色也變得更加好聽。這樣歌友們也能獲得更多的關注、得到更多的評論、更高的等級評分與好友禮物，歌友們也就有了更高的成就體驗。

▲歡歌APP。（圖／歡歌APP提供）

本次歡歌上線「唱歌教學板塊」，首次合作的專業音樂導師，都會在歡歌APP通過上傳視頻及「在線K歌房」直播Live的方式來進行教學，從自身聲音到歌曲本身進行詳解，其中包括了「發聲技巧」、「演唱情感技巧」、「開嗓護嗓技巧」等等。導師教唱直播Live每月會有2-4場，直播內容包括導師教學環節、與導師互動環節。12月20日，「范范」導師用鄧紫棋《泡沫》做教學歌曲，直播現場氣氛熱烈，歌友們還可以通過搶麥的方式在直播間裡獲得演唱機會，用戶演唱之後即可得到導師一對一的點評和指導。整個直播下來，歌友們不但歌唱技巧大有精進，還拉近了彼此的距離。 且導師教學方法新穎有趣，透過生動簡易的教學方式自然把用戶帶入到輕鬆學習的範圍，還鼓勵歌友們發表自己看法，使得導師與用戶相互之間產生想法的碰撞，教學成果顯著。

▲歡歌APP。（圖／歡歌APP提供）

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歡歌的教唱老師在業界是都有相當知名度的，且在教唱課程中，也能看到其專業度也是無與倫比。業界知名的教唱導師包括 「謝富安」老師、「Roxy」老師、「Giselle Lu」老師、「定綸老師」老師、 「杜杜」老師、「佳霖」老師、「佩伶Lisa」老師、「致緯」老師、「張歆」老師、「O.U Music」等等。其中，「鍾笠宏」老師、「阿堤 Artie」 、「范范」已經在歡歌K房為廣大歌友開啟教唱課程了，大家喜歡的導師們也將陸續開啟視頻教學或直播教學。在「謝富安」導師的教學視頻中，還特別提供了針對基礎發聲的「共鳴發聲」等訓練視頻，「杜杜」導師的教學視頻中，也有針對不同歌曲給出的唱法，比如「光年之外」要注意唱歌時的換氣間隙、「我這個人」要注意情感演唱表達等。通過他們的教學，歌友們可以接觸到更多不一樣的音樂風格和演唱技巧，不管是抒情樂、搖滾樂、R&B、Rap又或者是民謠，更或者是阿卡貝拉，都可以在歡歌老師的教學下深入學習，讓社交更加自信。

▲歡歌APP。（圖／歡歌APP提供）

歡歌「唱歌教學」板塊全新上線，教唱板塊內容逐步完善，不斷創造優質的教唱內容。音樂追夢之路，是一場重新發現自我、定義自我的旅程，歡歌致力於提供新奇的體驗來滿足眾多年輕人日益多元的需求，幫助年輕人將潮酷、熱情且熱愛的一面淋漓盡致的展現出來。

歡歌APP，主打音樂社交的台灣泛娛樂APP，專注於打造華語圈最有氛圍的K歌交友社區。想得到專業唱歌老師指導，提升自己演唱水平嗎？立即到歡歌體驗！現可以通過FacebookYouTube 了解更多歡歌資訊，並於Google PlayApple App store下載歡歌，或瀏覽歡歌網站，即可免費演唱各類型的音樂及觀賞K歌表演直播。立即下載，踏上音樂交友旅程！

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