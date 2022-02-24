國考應考人確診！　考選部：參加19日護理師考試「當天無症狀」

▲台北市醫事人員考試應考人確診，考選部全力配合疫調工作 。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市劍潭檢疫所一名護理師確診新冠肺炎，個案曾在19日到滬江高中國考。對此，考選部24日表示，經查該名確診者為參加2月19日的護理師考試，考選部已配合提供相關試場可能接觸者名單供衛生單位研判分析，後續如有其他需要，考選部將全力配合，以利疫調工作的進行。

考選部今天晚間發布新聞稿指出，台北市政府24日下午召開防疫記者會表示，台北市新增1例確診個案案20317，在2月21日開始出現咳嗽症狀，22日採檢陽性，並且公布其足跡，曾在2月19日到滬江高中參加國家考試。

考選部說明，「111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試」已經在2月19日至20日舉行完竣，有關本次考試辦理期間的各項防疫措施，均配合中央流行疫情指揮中心的防疫因應指引，依照國家考試防疫標準作業程序審慎辦理。

考選部也說，經查該名確診者為參加2月19日1天的護理師考試，考試期間並無發燒、咳嗽或身體不適等狀況。

考選部表示，在國家考試舉行前，均事先與衛福部疾管署的「查詢檢疫及隔離清單」介接比對，並加強提醒應考人，如為「確診且於指定隔離治療機構或指定處所隔離」、「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」等被限制不得外出的管制期間，均不得應試。

另外，考選部指出，得參加考試的應考人，考試當天須繳交健康關懷表，在各試區入口處量測體溫正常後始准入場應試。考選部針對此確診個案，已經配合提供相關試場可能接觸者名單供衛生單位研判分析，後續如有其他需要，考選部將全力配合，以利疫調工作之進行。

考選部強調，國家考試在疫情期間，均以兼顧應考人應試權益、應考人及試務工作人員健康安全等前提下，按各項應變事宜及防疫措施妥善規劃，與應考人共同落實各項防疫作為。

考選部表示，除了試務工作人員均已完整接種2劑疫苗，也籲請應考人儘量完成2劑疫苗或第3劑追加劑的接種，未來防疫措施也將視疫情變化，隨時配合指揮中心進行滾動式檢討修正。