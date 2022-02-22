15歲兒偷騎車！撞癱21歲護理師「脊椎全斷」　爸急問：怎脫產

▲小孩把別人撞到癱瘓，父母卻想著怎麼脫產。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

臉書社團《●【爆系知識家】●》任何事物都可以發問，就有很多網友會發文求助，其他人也很樂意分享經驗，但今（22）日卻出現一篇「代友求問文」，讓網友們一面倒開罵，「這種無恥的話，你也問得出來？」「助紂為虐，沒良心！」

該位發問的網友文中表示，自己有個朋友，兒子從小就翹家，個性叛逆、不受教，但朋友跟妻子都忙著工作，雖然有想管小孩但真的管不住，怎麼打或好好勸都沒有用，夫妻倆也為兒子收拾過很多爛攤子。

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就在前兩日，友人接到警局的報案電話，得知15歲的兒子看到別人下車買飲料、機車沒熄火，不僅趁機騎走，還因為操控不當，跟別人發生車禍，「被他兒子撞到的是一位21歲的護理師，車禍傷勢很嚴重，脊椎完全斷掉，醫生說下輩子是下半身癱瘓確定。」

▲網友紛紛痛斥這篇貼文喪盡天良。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

友人也因此感到著急，「我朋友（小孩父親）很著急的想問，有沒有什麼方法，他跟他老婆能脫產？不然這個真的……賠到來真的會連退休金、房地產都賠不完。」最後原PO還不忘「謝謝各位」。

貼文讓網友瞬間被刷新三觀，「奇文共賞」、「把別人美好的人生撞到半身不遂，卻還只想著脫產」、「希望是創作文，很扯」、「無言耶！護理師的一輩子就這樣被斷送了，你朋友毫無愧疚的只想到脫產」、「朋友是你嗎」、「確定不是你嗎？」

還有人發現原PO似乎不只在一個社團貼文，也引發不少質疑真實性的聲浪，「各社團到處PO耶你」、「我比較好奇，沒在教是怎麼活到15的」、「假的吧？笑死」、「編故事？」不過，也有人表示，「應該是反諷文，間接地告訴大家有人要脫產了。」