達成共識！高中每週朝會最多一次「早自習不得考試」

▲教育部與縣市教育局達成共識，高中每週朝會最多一次（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

教育部長潘文忠上週二（15日）提出，早自習讓學生自由運用、不能考試，並減少朝會次數，並指會訂出最低標準，教育部國教署今天邀集各縣市教育局（處）長進行討論達成共識，每週朝會次數，由現行不超過2天，調降每週最多1天，代表學生每週至少有4天可自主規劃運用，而且上午第一節開始上課以前及課業輔導，都不得對學生實施學業成績評量。

針對學生延後上學及早自習與朝會問題，潘文忠上週主動提出，早自習讓學生自由運用、不能考試，並減少朝會次數，同時會訂出最低標準，預計三月初公布方案，九月實施，但由於台灣青年民主協會（青民協）今天發起連署，呼籲教育部應全面開放學生自由參與早自習，教育部也在傍晚做出回應。

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▼教育部長潘文忠上週宣布，早自習讓學生自由運用、不能考試，並減少朝會次數。（圖／記者許敏溶攝）

教育部指出，為保障學生休息及休閒權，並培養學生自主規劃學習能力，教育部將研修「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，並已邀集校長與教師、家長等團體，以及法律等專家進行廣泛意見徵詢。

為鼓勵全國各地方政府均共同修法推動，國教署今天再邀集各縣市教育局（處）長進行討論，其中針對高級中等學校上午第一節課前的非學習節數的規劃，國教署已與各縣市政府教育局處長達成共識。

國教署表示，有關每週實施非學習節數、全校集合活動，由現行不超過2日調降為每週最多1天，也就是每週至少有4天由學生自主規劃運用，而且為落實教學正常化意旨，增訂要求各校在上午第一節開始上課以前及課業輔導，都不得對學生實施學業成績評量。

教育部也呼籲地方政府，與中央共同秉持「兒童權利公約」精神，鬆綁學校修訂學生在校作息相關規定，期中央與地方政府共同以學生最佳利益為考量，強化學生主動學習、自主管理能力，促進身心健康發展。