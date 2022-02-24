確診者到瑪黑家居用餐　該門市停業3天周日復業

▲瑪黑家居與P&T柏林茶館複合店。（圖／翻攝Google Maps）

記者蔡惠如／台北報導

台北市衛生局24日下午召開防疫記者會，公布40歲檢驗所確診女護理師足跡，因其工作地點為劍潭青年活動中心，其行跡多半在捷運紅線，包括北投、士林、中山區等地，該確診者曾在週日至中山瑪黑家居ＸP&T柏林茶館用餐，該門市接獲通知已進行清消，並停業3天預計2／27週日重新營業。

台北市衛生局專委歐佳齡表示，案20317為40多歲女性，居住台北市北投區，為台北市檢疫所的護理師，2／21開始出現咳嗽症狀，因檢疫所每週進行1次核酸檢測，於2／22日採檢陽性，Ct值18，衛生局匡列57人居家隔離，其中27人採檢陰性，30人檢驗中；擴大採檢353人，267人為陰性，86人檢驗中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該案因地緣關係，其行跡主要落在關渡、士林、北投與中山一帶，確診者曾於2／20當天上午10點40分至下午2點40分於瑪黑家居ＸP&T柏林茶館中山店用餐，供待了3個鐘頭，對此業者表示昨接獲衛生局通知，已進行清消，今早消毒完畢並依衛生局要求停業3天，預計2／27重新營業，確診者在場之所有出勤員工也進行PCR採檢並自主健康管理3天，目前均為陰性。