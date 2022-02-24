考選部借鑒歐美日韓新加坡作法　精進我國現行考選體制

▲考選部借鑒先進國家作法，精進我國現行考選體制。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部24日表示，先進各國的國情體制、價值取向不盡相同，其文官甄補策略也各有特色，考選部會重新思考新世代公務人才考選的意義及策略，希望透過探索先進國家文官甄補機制及經驗，重新審視並省思我國現行體制與先進國家之差異，進而突破制度盲點、與時俱進，並且向國際接軌。

考試院24日召開院會，考選部以「公務人員考選制度跨國比較與我國未來展望」為題提出專案報告，與會委員就我國現行公務人員考選現況，以及報告列舉的7國制度特色，進行充分討論及經驗分享。

考試院長黃榮村表示，本次報告綜整了先進國家文官甄補的特色，以作為我國未來調整考選取才方式的借鏡與參考，他肯定考選部的用心，並對未來政策計劃之擬定寄予殷切厚望。

黃榮村強調，我國是民主法治國家，任何的革新與變動，均應關注國人的意向及看法，所以該借鑑民主法治先進國家進行改革，從影響範圍及衝擊較小的考試類科開始，務實穩健地開展。

考選部表示，先進各國的國情體制、價值取向不盡相同，其文官甄補策略也各有特色，但是遴選適任人才，仍為各國文官考選實務得核心價值及目標。

考選部指出，綜觀歐美日韓及新加坡的公務人員考選進用體制，英國、美國重視職務內涵及功績導向；法國、德國重視人才培訓與職務歷練，日本、韓國採事權統一、分試且多元；新加坡則是重視人才長遠儲備。

考選部說明，這些先進國家的考選制度雖然各有千秋，仍有三個共通理念值得我國深入了解研議，包括重視用人機關參與選才權；以擬任職務等級、工作內涵及職涯發展設計多元考選方式；以多元評量考選人才並善用心理測驗篩選適合人選。

考選部強調，考選部作為政府人力招募及甄選機關，深知公務人員素質良窳，不僅攸關政府施政品質及效能，更影響國家整體競爭力。當國家發展深受全球化浪潮衝擊之際，考選部應該重新思考新世代公務人才考選的意義及策略。

考選部也說，希望透過探索先進國家文官甄補機制及經驗，重新審視並省思我國現行體制與先進國家之差異，藉由擷取民主法治先進國家掄才制度的精髓，進而突破制度盲點，與時俱進，向國際接軌，以達到真正用人唯才，適才適所，考用密切配合的目標。