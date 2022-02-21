教部規劃高中以下「早自習、第8節」禁考試　111學年正式實施

▲潘文忠認為，台灣孩子每天上課時間已高達8、9個小時。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

教育部長潘文忠今（21日）表示，為讓學生擁有自主學習管理權，目前正討論限制每週朝會次數，和不能強迫早自習和第8節課後以評量、列入學期成績方式強迫學生參加，詳細規劃預計3月初出爐，111學年度開始實施。

潘文忠指出，這部分討論多時，已和多方交換意見，邀請相關團體等專家進行會商，目前已有共識，以高中為主，要將例行召會降到最低，增加學生早上可自主運用時間，同時限制上午8點10分上課前和第8節課，不得強迫學生參與，獲大家高度重視。

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▲潘文忠說明，早自習和第8節不能強迫學生考試，國中小也適用。（圖／記者李毓康攝）



潘文忠說明，最後還要跟各縣市會商，預計3月初將此作息、規定確定，對外公布後，會在111學年度公告實施。潘文忠提到，大家討論過程中提出將例行朝會減少到最低，學校能有更多空間，而學生希望早上有更多自主規劃則會盡量提升，最重要的是，「不要再一直利用早自習跟第8節，透過評量考試或列入學業成績方式讓學生不得不參加」。

潘文忠認為，台灣孩子每天上課時間高達8、9個小時，呼籲學校在學習規劃上要符合108課綱，培養孩子自主學習，尤其一大早，不要變成冗長例行週會或一直考試，是這次修訂高中學生作息主要重點，還給孩子休息、健康權，培養自主學習管理、態度。

潘文忠最後強調，雖這次以高中為主，但早自習、第8節課不能強迫考試部分，國中小也適用。