▲基隆市藝文表現亮眼，林右昌頒獎競賽獲獎師生。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府教育處今（23日）在暖暖國小舉辦藝文競賽聯合頒獎典禮，市長林右昌親自到場，對250名在藝文領域表現亮眼的師生們表示肯定與鼓勵，也說市府近年來積極整建本市展演場所的成果。

林右昌表示目前正在整建的文化中心，一、二樓將會成為基隆市嶄新的美術館，至於演藝廳的舞台、音響及座椅等也進行全面整修，預計在今年下半年啟用；另外成功國小整建中的禮堂，未來也會成為一處中型展演場所，未來同學們都有機會在新的演藝廳表演，藝文作品也有更好的展出空間。

今日下午的頒獎典禮，林右昌頒發各項優秀藝文獎項，本市共計有59名選手於市賽脫穎而出，代表本市參加全國賽，與來自各縣市的好手同場角逐四種語別（國語、閩南語、客家語、原住民族語）、六個項目（演說、情境式演說、朗讀、字音字形、作文、寫字），共奪下7項特優、38項優等、10項甲等的佳績，實屬基隆之驕傲。

另外，音樂、舞蹈及創意戲劇市賽也不遑多讓，音樂計有1217人參賽，分為國樂、絲竹室內樂、行進管樂、打擊樂、弦樂、直笛、室內樂重奏、合唱、鄉土歌謠、弦樂獨奏及鋼琴獨奏等項目，其中，個人組102人、團體組45隊，將代表本市參加3至4月的全國賽。

舞蹈同樣也吸引各方舞林高手到現場較勁，比賽項目包括古典舞、民俗舞及現代舞，計約150位選手競藝尬舞，在舞台上展現舞力爭取佳績，共選拔出個人組4人、7隊團體組代表本市出征；戲劇亦是表現亮眼，分為傳統偶戲及舞台戲兩類，參賽人數共218人，共選拔出4隊前進全國賽，為本市爭取更高的榮耀。

美術市賽、全國賽成績更是不俗，分為繪畫、書法、平面設計、漫畫、西畫、水墨畫與版畫等七大類組，全市共有896件作品參賽，市賽獲第一名者計有39人，並有209件作品代表本市角逐全國賽，獲獎作品計24件，為本市奪得1特優、1優等、2甲等的好成績。

各項藝文作品皆精采，參賽師生由日常生活汲取養分成為創作的靈感和元素，期待本次獲代表權的選手與隊伍們，在為個人、為學校、為本市贏得更高的讚譽與肯定之餘，亦能藉由這場盛會，以「藝文」會友，彼此相互交流、切磋、共同成長。

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