虎尾科大+廣達「義大利文藝復興展」　雲林6小學接力展出

▲雲林縣13所參與學校校長、主任及老師共同為今年的巡迴展揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學與廣達文教基金會游於藝合作計畫邁入第14年，虎尾科大指出，每年皆擔任盟主學校與雲林縣轄內學校共同辦理超過百場巡迴展，110學年度以「多才！多藝！義大利文藝復興展」主題開幕，為今年的巡迴展揭開序幕。

游於藝巡迴展主題「多才！多藝！義大利文藝復興展」自去年9月起至今年6月在雲林展出，共有13所同盟學校參與。目前已有7所學校完成展出，包含虎尾科大、斗南高中、嘉興國小、公誠國小、元長國小、雲林國小、崙背國小。今年2月起有斗六國小、新生國小、廣興國小、豐安國小、莿桐國小、饒平國小等6所學校接力藝術校園巡禮，將藝術帶入校園，拓展美感教育向下扎根，落實「藝術文化均富」理念。

游於藝巡迴展頒獎儀式活動，昨日由雲林縣政府教育處處長邱孝文代表廣達基金會向虎尾科大致贈盟主獎盃，並頒發感謝狀予同盟學校。廣達文教基金會執行長徐繪珈也以視訊連線方式，與雲林縣13所參與學校校長、主任及老師共襄盛舉，開幕現場並有雲林國小及斗六國小學生發表導覽培訓成果。

虎尾科技大學表示，文藝復興時代的藝術家為了忠實呈現眼睛所看見的世界，追求用理性的態度與科學手法來創作，對所有事物抱持著觀察探索及求知求真的態度，建立起屬於這時期獨特且全新的藝術風格，也造就出許多全面又多元發展的天才達人。

虎尾科技大學說明，此次展覽以四個主題呈現：「超級比一比」比較中世紀和文藝復興時期畫作的差異；「完美無所不在」展出以科學法則創作的作品；「大師工作坊」則以畫作搭配教育和影片，介紹藝術家的工作室；「天才達人大集合」展出文藝復興時期知名藝術家達文西、米開朗基羅、拉斐爾等人的作品。歡迎各界至文藝復興巡迴展學校預約參觀，一探文藝復興時期的風華。

「多才！多藝！義大利文藝復興展」 雲林縣巡迴展訊息

斗六國小 2/11(五)-3/04(五)

廣興國小 3/08(二)-3/18(五)

莿桐國小 3/22(二)-4/08(五)

豐安國小 4/12(二)-4/29(五)

新生國小 5/03(二)-5/16(一)

饒平國小 5/18(三)-6/17(五)

▲雲林縣政府教育處處長邱孝文代表廣達基金會向虎尾科大致贈盟主獎盃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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