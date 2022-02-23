南韓青瓦台針對俄烏衝突表態！否認出兵軍援計畫　閉口不談對俄制裁

▲南韓青瓦台（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

自從美國總統拜登針對俄羅斯在經濟、金融領域祭出第一波制裁措施，日本、加拿大、歐盟、澳洲也陸續跟進，就連權威期刊《外交政策》（）都引用美國3名消息人士說法，表示計畫向台灣、日本、新加坡等亞洲3國招手加入制裁陣容，然而卻獨漏東北亞重要盟友，南韓。

南韓青瓦台（總統府）今（23）日下午針對相關提問，表示派兵或軍事援助烏克蘭，皆不在南韓政府的考量範圍內，至於是否會像日本一樣向俄羅斯實施一系列制裁政策，還須考量韓半島（朝鮮半島）和平進程俄國的定位，透露雖然美方持續向友邦展開相關要求，但目前南韓外交管道還在進行協商中，不便對外洩漏相關資訊。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台23日向記者表示，雖然美國向俄羅斯實施高強度的進出扣限制、公開數項金融制裁計畫，也屢次向友邦提出協商，而西方主要國家皆有意參與制裁，「身為國際社會的一員，我方（南韓）也持續向美國等相關國家展開緊密聯繫。至於是否參與制裁，由於利署外交管道協商的部份，因此不便公開透露。」

不過，該名南韓青瓦台相關人士斬釘截鐵表示，目前是否派兵或軍援烏克蘭，則不在政府考量範圍內。

報導指出南韓政府期盼能全面縮減在經濟層面上可能遭受的損害，讓國內民眾能夠維持一般經濟活動。

該名人士表示，南韓政府除了將密切掌控北韓（朝鮮）是否有異常舉動，同時將會持續與美國、中國、日本、俄羅斯、歐盟等展開協商，盼能將俄烏衝突在韓半島和平進程上所產生的影響縮減至最小。

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