文在寅針對俄烏衝突表態！尊重烏克蘭領土主權　對譴責俄國態度保留

▲南韓總統文在寅22日上午針對俄烏衝突緊急召開國安會議。（圖／翻攝自大韓民國青瓦台臉書）

記者羅翊宬／編譯

隨著俄羅斯總統普丁簽署行政命令，同意烏克蘭東部地區（頓巴斯，Donbas）的頓內茨克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民共和國（LPR）獨立，全面加深俄烏衝突緊張局勢。對此，南韓總統文在寅今（22）日召開緊急安全會議，表示須尊重維護烏克蘭主權與領土的保存，呼籲透過對話，尋求以和平方式解決爭議。不過，南韓政府卻不願透露是否譴責俄羅斯。

根據《韓聯社》，眼見俄烏衝突愈演愈烈、普丁命令軍隊挺進烏東地區「維和」，文在寅22日上午緊急在青瓦台召開國家安全保障會議（NSC）、對外經濟安保戰略會議，他表示，「俄烏衝突正全面升溫，美國與西方國家強烈譴責俄羅斯，認為俄羅斯侵害烏克蘭主權與領土完整、同時違反國際法，目前正準備採取制裁措施。」

文在寅呼籲，「世界各國應團結一致，以和平的手段致力於儘速解決烏克蘭問題。韓國身為國際社會負責任的一員，將積極參與行動。」

文在寅叮囑相關當局，表示雖然南韓與烏克蘭之間並未存在著過深的經貿關係，不過一旦俄烏衝突短期內無法結束，且美國、西方國家針對俄羅斯祭出強烈制裁措施，則勢必會對南韓經濟產生深遠影響。

▲普丁簽署行政法令同意烏東2州獨立。對於是否強烈譴責俄羅斯，南韓持保留態度，不願透露太多。（圖／路透社）

美國將結合盟友針對俄羅斯採取強烈手段的制裁行動。外界提問，南韓是否將採取與美國相同的立場；對此青瓦台高層在通話中表示，「我方（南韓）政府一向採取維持和平的既定原則，而這（發言）只是基於同一立場。」

南韓政府也於22日透過外交部針對俄烏衝突發表聲明，「對於最近烏克蘭緊張局勢迎來高潮，我方（南韓）政府表示表示極度擔憂。我政府一貫支持保全烏克蘭的主權、領土完整。在此強烈呼籲，相關當事者應尊重國際法、《明斯克協議》，同時尋求和平的解決方案。目前將優先考量滯留烏克蘭當地的我國民眾安全，計畫準備採取各種行動防止任何情況發生。」

至於南韓是否將會配合美國，針對俄羅斯採取制裁措，對此南韓外交部高層閉口不談，表示「不便透露太多」。南韓外交部發言人崔英森表示，「政府同樣與多數國際社會的成員保持警戒，目前正在嚴密觀察相關動向。」

▼ 烏克蘭國民警衛隊成員在接近白俄羅斯邊境進行實彈作戰演習。（圖／達志影像）

▲烏克蘭國旗在首都基輔上空飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，面對詭譎多變的俄烏衝突，南韓雖有意配合輔助美國等傳統盟友，不過是否同步採取強烈譴責俄羅斯的態度，南韓決定先謹慎觀望事態發展，再選擇是否進行下一步。

另外，截至當地時間21日下午6時，滯留在烏克蘭境內的南韓公民只剩下63人，包括14名傳教士、4名留學生、自營業者與擁有永久居留權者45人，不包括克里米亞半島10名南韓僑民與外館人員，目前南韓外交部持續展開溝通，其中有36人表示願意撤離烏克蘭。南韓國防部表示，一旦烏克蘭當地爆發緊急事態，願意派遣軍事運輸機前往載返滯留當地的南韓公民。

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