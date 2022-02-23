連日下雨台中路面破大洞　騎士閃不過摔倒！機警爬起路邊待援

記者鄧木卿／台中報導

氣溫陡降加上連日下雨，台中市南區和清水區路面都出現坑洞，尤其是南區美村南路，由於天色已暗，昨晚有2名騎士來不及閃避，其中1人摔倒多處擦傷，還好沒有大礙，不過騎士很有警覺心，倒地後馬上爬起來跑到路旁待援，否則會遭後方來車追撞，機車就躺在路中央，兩旁車流不斷經過，成了另一種最醒目的警示。

▲台中連日下雨，造成多處路面破大洞，南區有騎士摔倒在地，險被後車追撞。（圖／民眾提供）

南區美村南路因連日下雨，疑似污水坑管線坍塌導致路面下陷，路中央出現破洞，23歲林姓男子昨天下午6點半騎車經過該地時，因天色昏暗，未看清坑洞，自摔倒地，林男多處擦挫傷，倒地後馬上爬起來並且跑到路旁，經送醫尚已無大礙，另一名35歲黃姓男子騎經該坑洞時，所好只有車輪受損，人未倒地未受傷。

當地市議員羅廷瑋服務處人員經過該路段時，也停下來協助指揮交通並設置三角錐，提醒用路人路面狀況，避免意外再次發生，並及時通報市府，建設局上午已進行路面補實。

另外，清水區中清路九段路面也出現大坑洞，已有車輛行經該路段造成車輪破損，上午坑洞已被雨水填滿，清水警分局巡邏員警經過時發現，為了警告不知情駕駛勿再陷入坑洞，造成危險，立即擺設警示三角錐，以維護用路人安全，並通知相關單位到場處理。