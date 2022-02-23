　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刑事局掃蕩地下武力逮5人6黑槍　竟有4場所是改造工廠

記者鄧木卿／台中報導

刑事警察局偵查第六大隊第五隊去年12月獲報有歹徒改造槍械，為避免非法槍彈流入市面危及治安，陸續在新北市、台中市、雲林縣及高雄市等5個地點搜索，結果竟然有4處就是改造工廠，顯見改造技術並不難，警方共逮捕徐姓男子等5人，查扣土耳其製TriStarT100手槍2枝、改造手槍4枝，嫌犯辯稱只是喜歡改造，偶而到山上試槍，沒有販賣也沒有犯案，警方將深入追查實情。

▲▼刑事局偵六大隊第五隊發動全省搜索，逮捕5人、6把黑槍，其中竟有4場所是改造工廠。（圖／警方提供）

▲▼刑事局偵六大隊第五隊發動全省搜索，逮捕5人、6把黑槍，其中竟有4場所是改造工廠。（圖／警方提供）

▲▼刑事局偵六大隊第五隊發動全省搜索，逮捕5人、6把黑槍，其中竟有4場所是改造工廠。（圖／警方提供）

刑事局偵六大隊第五隊發覺多起黑幫分子擁槍自重，以及持槍犯案之情形，去年12月即接獲情資，配合當地警方搜索5個處所，逮捕5人，查扣土耳其製TriStar T100手槍2枝、非制式手槍4枝、模擬槍2枝、槍枝半成品2枝、子彈148顆，5次搜索時間和地點如下：

▲▼刑事局偵六大隊第五隊發動全省搜索，逮捕5人、6把黑槍，其中竟有4場所是改造工廠。（圖／警方提供）

1.去年12月22日會同高雄市左營分局破獲改造槍彈工廠，查獲槍砲通緝徐姓犯嫌，查扣非制式手槍1枝、改造手槍半成品1枝、子彈37顆、彈殼、彈頭1批、電鑽、鑽尾及固定鉗等改造工具。

▲▼刑事局偵六大隊第五隊發動全省搜索，逮捕5人、6把黑槍，其中竟有4場所是改造工廠。（圖／警方提供）

2.去年12月23日會同新北市林口分局查獲李姓犯嫌，查扣另案陳姓犯嫌所寄藏的土耳其製TriStar T100制式手槍2枝、子彈8顆等。

3.今年2月17日會同台中市清水分局、大甲分局與第三分局，破獲改造槍彈工廠1處，查獲魏姓犯嫌到案，查扣非制式手槍1枝、子彈40顆、電鑽、膛線刀、固定鉗等改造工具。

4.今年2月18日會同彰化縣刑大破獲改造槍彈工廠1處，查獲林姓犯嫌到案，查扣非制式手槍1枝、子彈36顆、電鑽、砂輪機及車床等改造工具。

5.今年2月21日會同新北市林口分局破獲改造槍彈工廠1處，查獲宋姓犯嫌到案，查扣非制式手槍1枝、模擬槍2枝、槍枝半成品1枝、子彈27顆、鑽床等改造工具。

警方表示，搜索5個處所就有4處是改造工廠，顯見槍枝改造之風日熾，槍砲彈藥刀械管制條例已2020年6月10日修正，針對改造及持有改造槍械已提高刑責到5年以上，併科1千萬元以下罰金，請民眾勿以身試法，警方將秉持「阻絕黑槍絕不手軟」、「全面清查、徹底掃蕩」之原則，持續追溯槍枝來源，打擊槍枝犯罪，以有效淨化社會治安。

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
快訊／要開打了？　烏克蘭宣布：公民即刻撤出俄羅斯
托嬰中心把「女嬰當玩具虐」！　母崩潰：她晚上一直哭
快訊／北部某國立大學教授涉詐百萬補助　檢調10路搜索約談
俄軍來了！烏東平民撤光　市區變「空城」警報狂響
《金魚妻》6人妻不倫「巨胸晃貼小王」！　露點小三IG吸粉朝聖
快訊／嘉義高鐵大道轎車自撞！　車頭全爛
好市多1規定「出示才能離開」　男嗆侵害人權！臉超腫：退卡吧
民進黨初選最新禁令！　蔡英文等9大咖不能掛廣告看板

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》無預警滅團　15萬社友瞬間消失

桃園撞死人冷血逃逸躲屏東　警苦追1個月南下300km活逮賓士男

去年自拍求收養貓影片爆紅　正妹警一次抓2個通緝犯立功

還原情殺現場！健身教練求新任放手不成　悶殺女友擁懷中等死

虐嬰案再+1托育員上月求和解　母崩潰：看新聞才知女兒被關儲藏室

18歲哥戀上15歲妹！恩愛時揪衝超商廁所野戰　她想分手慘遭打爆

快訊／國立大學教授涉詐百萬補助　檢調10路搜索約談

回扣男豪宅藏宅藏妻名下被挖出　二拍下殺底價曝...還附雙車位

警多次執法過當被判刑　再咒女記者「絕子絕孫」判拘20天

快訊／嘉義高鐵大道轎車自撞！車頭全爛　男「雙腿變形」送醫

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》無預警滅團　15萬社友瞬間消失

桃園撞死人冷血逃逸躲屏東　警苦追1個月南下300km活逮賓士男

去年自拍求收養貓影片爆紅　正妹警一次抓2個通緝犯立功

還原情殺現場！健身教練求新任放手不成　悶殺女友擁懷中等死

虐嬰案再+1托育員上月求和解　母崩潰：看新聞才知女兒被關儲藏室

18歲哥戀上15歲妹！恩愛時揪衝超商廁所野戰　她想分手慘遭打爆

快訊／國立大學教授涉詐百萬補助　檢調10路搜索約談

回扣男豪宅藏宅藏妻名下被挖出　二拍下殺底價曝...還附雙車位

警多次執法過當被判刑　再咒女記者「絕子絕孫」判拘20天

快訊／嘉義高鐵大道轎車自撞！車頭全爛　男「雙腿變形」送醫

【廣編】新莊都更首發案　宸熙丰悦正式開工

凍漲！桃園市公車票價維持18元　市府吸收票差2.63億駕駛加薪

監委指北市大校長遴選有違失　監院糾正校方及台北市政府

身分證拿出來！2／26-2／28生日　台南虎頭埤免費入園

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》無預警滅團　15萬社友瞬間消失

雨天走失「法鬥跑去1.2km寵物店」求救　暖心老闆幫牠洗澡等主人

搭公車不用招手！照顧弱勢族群　台中130處候車亭設服務燈

桃園撞死人冷血逃逸躲屏東　警苦追1個月南下300km活逮賓士男

陳水扁與普丁有交情！　他曝：牽線俄國技術指導台灣製造潛艇

冷氣團餘威「5縣市低溫特報」　明起由南往北放晴！連假熱飆28度

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

即／台鐵花壇傳死傷事故！ 長髮女遭截兩段

華山分屍案定讞　陳伯謙逃死確定

驚悚現場！長髮女闖鐵軌身體遭列車截成2段

快訊／北捷大安站「男子突然昏倒」　無呼吸心跳

勒索麥當勞7千萬想10萬和解　消防夫妻出奇招

疑女友有新歡　健身教練悶殺她後再持刀自殘

西施控老闆4度性侵　監視器拍到她表情結局神逆轉

中正預校阿兵哥賣假收1500　遭起訴

獨／引水英雄正面曝　上萬條船靠他進港

林姿妙等3人「貪污治罪條例」聲押禁見！5人交保

正妹網紅收「陌生蓮霧」　竟是她報案警員寄的

截肢女孩公司竟是大違建　官方認證4樓蓋成7樓

即／國道三號死亡車禍！男乘客「撞到腦部」失憶

即／林姿妙二度遭搜索　4人遭貪污罪送辦

更多熱門

相關新聞

正妹網紅收「陌生蓮霧」　竟是她報案警員寄的

正妹網紅收「陌生蓮霧」　竟是她報案警員寄的

23日上午，網紅「四毫米」透過自己臉書PO文表示「莫名其妙收到一箱包裹、上面電話和名字是我的本名，照理來說只有我的家人知道我住在哪裡」「我家人並沒寄東西給我」，網紅正妹為查出包裹寄送者，只好打電話給寄貨人，結果竟是她之前因自己網路照片遭盜用、向保二總隊報案的警員所寄。

連日下雨台中路面破大洞　2騎士摔倒

連日下雨台中路面破大洞　2騎士摔倒

「口罩版」Face ID超方便　但這四種舊iPhone無法使用

「口罩版」Face ID超方便　但這四種舊iPhone無法使用

暖企業助育幼院童夢想成真　捐80萬交通車圓夢出遊

暖企業助育幼院童夢想成真　捐80萬交通車圓夢出遊

即／宜縣府委託律師幫湊80萬　林姿妙微笑交保

即／宜縣府委託律師幫湊80萬　林姿妙微笑交保

關鍵字：

中打改造槍土耳其槍刑事局影音

讀者迴響

熱門新聞

王品13大品牌3月優惠懶人包

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

最噁婚禮！新娘拉屎在婚紗內　新郎淡定只為「這件事」

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

台中最新飯店限時6天「免費開放入住」

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面