刑事局掃蕩地下武力逮5人6黑槍　竟有4場所是改造工廠

記者鄧木卿／台中報導

刑事警察局偵查第六大隊第五隊去年12月獲報有歹徒改造槍械，為避免非法槍彈流入市面危及治安，陸續在新北市、台中市、雲林縣及高雄市等5個地點搜索，結果竟然有4處就是改造工廠，顯見改造技術並不難，警方共逮捕徐姓男子等5人，查扣土耳其製TriStarT100手槍2枝、改造手槍4枝，嫌犯辯稱只是喜歡改造，偶而到山上試槍，沒有販賣也沒有犯案，警方將深入追查實情。

▲▼刑事局偵六大隊第五隊發動全省搜索，逮捕5人、6把黑槍，其中竟有4場所是改造工廠。（圖／警方提供）

刑事局偵六大隊第五隊發覺多起黑幫分子擁槍自重，以及持槍犯案之情形，去年12月即接獲情資，配合當地警方搜索5個處所，逮捕5人，查扣土耳其製TriStar T100手槍2枝、非制式手槍4枝、模擬槍2枝、槍枝半成品2枝、子彈148顆，5次搜索時間和地點如下：

1.去年12月22日會同高雄市左營分局破獲改造槍彈工廠，查獲槍砲通緝徐姓犯嫌，查扣非制式手槍1枝、改造手槍半成品1枝、子彈37顆、彈殼、彈頭1批、電鑽、鑽尾及固定鉗等改造工具。

2.去年12月23日會同新北市林口分局查獲李姓犯嫌，查扣另案陳姓犯嫌所寄藏的土耳其製TriStar T100制式手槍2枝、子彈8顆等。

3.今年2月17日會同台中市清水分局、大甲分局與第三分局，破獲改造槍彈工廠1處，查獲魏姓犯嫌到案，查扣非制式手槍1枝、子彈40顆、電鑽、膛線刀、固定鉗等改造工具。

4.今年2月18日會同彰化縣刑大破獲改造槍彈工廠1處，查獲林姓犯嫌到案，查扣非制式手槍1枝、子彈36顆、電鑽、砂輪機及車床等改造工具。

5.今年2月21日會同新北市林口分局破獲改造槍彈工廠1處，查獲宋姓犯嫌到案，查扣非制式手槍1枝、模擬槍2枝、槍枝半成品1枝、子彈27顆、鑽床等改造工具。

警方表示，搜索5個處所就有4處是改造工廠，顯見槍枝改造之風日熾，槍砲彈藥刀械管制條例已2020年6月10日修正，針對改造及持有改造槍械已提高刑責到5年以上，併科1千萬元以下罰金，請民眾勿以身試法，警方將秉持「阻絕黑槍絕不手軟」、「全面清查、徹底掃蕩」之原則，持續追溯槍枝來源，打擊槍枝犯罪，以有效淨化社會治安。