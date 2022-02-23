正妹網紅收「陌生蓮霧」！竟是她報案警員寄的　網驚：超可怕

▲長腿網紅正妹「四毫米」23日po文反映收到陌生蓮霧，結果竟是受理她報案的警員所寄，引發個資遭濫用爭議。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

23日上午，網紅「四毫米」透過自己臉書PO文表示「莫名其妙收到一箱包裹、上面電話和名字是我的本名，照理來說只有我的家人知道我住在哪裡」「我家人並沒寄東西給我」，網紅正妹為查出包裹寄送者，只好打電話給寄貨人，結果竟是她之前因自己網路照片遭盜用、向保二總隊報案的警員所寄。

▲長腿網紅正妹「四毫米」23日po文反映收到陌生蓮霧。（圖／翻攝臉書四毫米）

「他居然寄了一箱蓮霧給我」當事人認為警察可能出於好意、但自己個資遭到警方濫用，她覺得相當恐怖。四毫米PO文後引發網友討論，有網友認為警方利用民眾報案取得的個資寄送蓮霧，根本就是濫用職權可以提告，也有網友認為這種行徑實在「太誇張、太可怕」甚至覺得這樣寄送水果「超怪的、我不敢吃好嗎？」





▲長腿網紅正妹「四毫米」23日po文反映收到警員寄來的蓮霧。（圖／翻攝臉書四毫米）

「四毫米」則回覆留言說「我打算晚上送去惜食中心、或者送去北車給街友」「警察可能是好意、但我不收任何除了家人給的東西」，但「四毫米」也嚴肅聲明：「警方利用我報案的個資寄東西給我、這讓我覺得很困擾！」

對此爭議事件，《東森新媒體ETtoday》詢問警政署保二警員利用民眾報案所留個資寄送個人餽贈物品是否合宜，警政署表示目前尚未接獲民眾投訴，但已經通令保二總隊展開調查，若證實是警員濫用民眾個資寄送個人物品，將會追究行為不當責任，並予以適當處分。

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