桃園連2日本土+0　市府：遠雄群聚250居隔者明解除隔離

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，桃市今天無新增本土個案，已連續2天個案+0，但仍需落實防疫規範。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局長王文彥23日指出，根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今天無新增本土確診個案，已經連續2天+0；此外，遠雄自貿園區群聚感染事件，今天由市長鄭文燦宣布已順利落幕，最後一批集中檢疫所250名居隔者昨天已完成採檢，結果均為陰性，預計明天解除隔離進行7天自主健康管理，但仍籲請市民要落實防疫規範。

王文彥表示，據中央流行疫情指揮中心今天公布桃園無新增本土個案，另有新增8例境外移入個案，年齡則介於20餘歲至30餘歲，皆為落地採檢陽性個案，並無社區風險。另外，桃園市3條主要傳播鏈皆已收斂，遠雄自貿港區群聚感染事件已順利落幕，近期無新增社區確診個案。

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王文彥強調，為鼓勵桃市長者施打疫苗，市府推出長者接種專案，將以發送通知單方式於3月1日至3日共3天，在全市38處社區接種站提供65歲以上長者接種服務，可選擇施打第一、二、三劑莫德納與高端2種疫苗，市府將提供愛心計程車接送，接種長者可獲200元禮券與2公斤桃園好米1包，籲請長者踴躍施打疫苗，以提升疫苗覆蓋率。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜指出，桃市今天無新增本土個案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

新聞處長詹賀舜說，今天並無相關個案公共場所足跡。桃園社區採檢站今日共採檢37人，截至目前為止，桃園市社區採檢站累計已採檢10萬1,420人，其中陰性10萬1,217人、陽性166人，檢驗中37人。市府仍於桃園區中路公園與中壢區中正公園2處社區開設採檢站，以維持社區健康監測。



詹賀舜處長指出，民眾如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並到桃市各醫療院所採檢，籲請勿搭乘大眾捷運系統，並告知醫護人員相關接觸史。

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