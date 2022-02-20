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台南新增確診個案足跡完成清消　衛生局籲相同足跡領快篩

▲台南市新增1名20多歲歸仁區女性COVID-19本土確診個案20101，為高雄市個案19732接觸者、台南市個案19862、19949同住家人，足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新增1名20多歲歸仁區女性COVID-19本土確診個案20101，為高雄市個案19732接觸者、台南市個案19862、19949同住家人，足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新增1名20多歲歸仁區女性COVID-19本土確診個案20101，為高雄市個案19732接觸者、台南市個案19862、19949同住家人，足跡已完成清消，和確診個案有相同足跡，請於20日下午3時至5時、21日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分攜帶身分證至歸仁區衛生所領取居家快篩試劑，並加強自我健康監測。

▲台南市新增1名20多歲歸仁區女性COVID-19本土確診個案20101，為高雄市個案19732接觸者、台南市個案19862、19949同住家人，足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新增1名20多歲歸仁區女性COVID-19本土確診個案20101，為高雄市個案19732接觸者、台南市個案19862、19949同住家人，足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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衛生局指出，個案20101，Ct值14.7，因2月12日接觸高雄市個案19732，14日被匡列為居家隔離者，採檢結果陰性；15日出現呼吸困難症狀、採檢陰性；19日晚間出現發燒、流鼻水、咳嗽、胸痛症狀，再次安排採檢後陽性確診。

▲台南市新增1名20多歲歸仁區女性COVID-19本土確診個案20101，為高雄市個案19732接觸者、台南市個案19862、19949同住家人，足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新增1名20多歲歸仁區女性COVID-19本土確診個案20101，為高雄市個案19732接觸者、台南市個案19862、19949同住家人，足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案20101 於2月12日接觸高雄市個案19732之後，14日被匡列進行居家隔離前，於台南市活動範圍包含BB YOUR LOVE西華店、全聯福利中心歸仁忠孝北店、歸仁區南一排骨、大盤大五金百貨食品大賣場、7-11紅瓦厝、歸仁豐生門市、富林漢堡歸南店等地點，相關足跡已完成清消。

▲台南市新增1名20多歲歸仁區女性COVID-19本土確診個案20101，為高雄市個案19732接觸者、台南市個案19862、19949同住家人，足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新增1名20多歲歸仁區女性COVID-19本土確診個案20101，為高雄市個案19732接觸者、台南市個案19862、19949同住家人，足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

若市民於2月12日至14日和確診個案有相同足跡，請於20日下午3時至5時、21日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分攜帶身分證至台南市歸仁區衛生所（台南市歸仁區中正北路一段1號）領取居家快篩試劑，並加強自我健康監測。

▲台南市新增1名20多歲歸仁區女性COVID-19本土確診個案20101，為高雄市個案19732接觸者、台南市個案19862、19949同住家人，足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

若篩檢結果為陽性，請撥台南市防疫專線（06）2880180 或1922；提醒市民對於疫情變化保持警覺、儘速接種疫苗追加劑，如出現身體不適情形或疑似COVID-19症狀儘速就醫。

▲台南市新增1名20多歲歸仁區女性COVID-19本土確診個案20101，為高雄市個案19732接觸者、台南市個案19862、19949同住家人，足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另18日公布之案19948匡列之相關接觸者中，尚有1位自我健康監測者採檢結果未出，其餘接觸者、以及案19949之接觸者，採檢結果皆為陰性。

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