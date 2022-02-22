桃園今日本土+0　市府：2月底視情況調整防疫

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜指出，桃市今天無新增本土個案，但公布新北個案（案19951）足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心22日公布桃園市無新增本土個案，其中新北市個案（案19951）曾於2月12日從板橋車站搭乘台鐵到桃園中壢車站，下午還曾搭亞通客運前往竹圍漁港等公共場所足跡，新聞處長詹賀舜呼籲市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測。

桃市府衛生局長王文彥指出，根據中央流行疫情指揮中心宣布，今天桃園市無新增確診個案，有1例境外移入個案（航班落地採檢陽性），並無社區風險。桃園3條主要傳播鏈已收斂可控管，監測期將於2月25日期滿，2月底將再進行評估，並視疫情發展調整防疫措施，以確保社區安全。

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新聞處長詹賀舜說，桃園社區採檢站今天共採檢105人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1,383人，其中陰性10萬1,115人、陽性則有163人，檢驗中105人。市府仍在桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區開設採檢站，維持社區健康監測。

▲桃園市政府新聞處公布新北個案（案19951）足跡圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

詹處賀舜提及，市府今天公布新北個案（案19951）曾於2月12日在桃園之公共場所足跡，包括上午從新北市板橋車站搭乘台鐵至中壢車站、下午至中壢車站搭乘台鐵返回板橋車站，另曾搭乘亞通客運703往返中壢車站與竹圍漁港，上午11時至下午4時期間曾到竹圍漁港。

詹賀舜強調，市民朋友如曾出入上述相關場所，務必請於足跡重疊次日起14天內進行自我健康監測，若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（切勿搭乘大眾運輸），告知醫護人員相關接觸史。

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