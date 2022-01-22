9歲女童倒廚餘被抓包　食堂阿姨「髒桶裡撈出」強迫她當眾塞嘴吃光

▲美國小學一名女員工強迫9歲女童吃垃圾桶裡撿出來的食物。（圖／翻攝自YouTube／WKYC Channel 3）

記者張寧倢／編譯

美國俄亥俄州一名9歲女童在學校午餐時間把一塊不吃的鬆餅丟進垃圾桶，然而，接下來的監視器畫面卻拍到，食堂女性工作人員隨即從垃圾桶中撿起那塊鬆餅，用餐巾紙擦了幾下之後，還給女童，要求她全部吃完。家長控訴，孩子吃了食物後感到身體不適。

NEW VIDEO: Lorain Schools have released surveillance video showing a lunch monitor pull unwanted food out of a garbage can, wipe it off, and force the student who threw it away to eat it. She and the principal were fired. Here's a quick clip with comments from the family's lawyer pic.twitter.com/GAwRl9MIg3 — Jim Nelson (@JimNelsonTV) January 19, 2022

▲影片約14秒處可看到女性職員將鬆餅從垃圾桶裡撿起來。

根據《鏡報》報導，俄亥俄州洛蘭市（Lorain）棕櫚小學（Palm Elementary School）公布了事發時的錄影畫面，一名9歲女童把一塊鬆餅丟進黃色的垃圾桶，身穿白色上衣的食堂女性職員立刻把鬆餅撿了起來，拿餐巾紙把外包裝擦了幾下之後，直接「端上桌」還給女童，還和她說了幾句話。

隨後，女童打開包裝開始吃那塊撿回來的鬆餅，畫面也拍到幾分鐘後女職員還坐到女童旁邊，持續要求女童吃光食物，而校長Debra Pustulka全程在場，卻沒有制止或關心。

女童母親威廉絲（LaTosha Williams）親自到學校進行投訴稱，孩子當時受到食堂員工強迫而吃了這些食物，回到家後身體不適，她為了照顧女兒而疏忽工作，甚至為此丟了飯碗，「這簡直把我全家弄得天翻地覆，她在家時感覺變了，和以前不一樣，甚至不想去上學。」

校方經過內部調查後，證實了學校員工的行為，而校長在收到家長投訴之後卻未採取適當的處理措施，最終食堂的女職員與校長雙雙遭到撤職。洛蘭市學區主管Jeff Graham表示，「我們不會容忍侵犯學生尊嚴與尊重的任何行為。」家屬方面律師則表示，「這段影片令人震驚、失望與不安，其畫面和孩子從一開始就在表達的狀況吻合。」

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