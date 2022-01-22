　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

9歲女童倒廚餘被抓包　食堂阿姨「髒桶裡撈出」強迫她當眾塞嘴吃光

▲▼美國小學員工強迫9歲女童吃垃圾桶裡撿出來的食物。（圖／翻攝自YouTube／WKYC Channel 3）

▲美國小學一名女員工強迫9歲女童吃垃圾桶裡撿出來的食物。（圖／翻攝自YouTube／WKYC Channel 3）

記者張寧倢／編譯

美國俄亥俄州一名9歲女童在學校午餐時間把一塊不吃的鬆餅丟進垃圾桶，然而，接下來的監視器畫面卻拍到，食堂女性工作人員隨即從垃圾桶中撿起那塊鬆餅，用餐巾紙擦了幾下之後，還給女童，要求她全部吃完。家長控訴，孩子吃了食物後感到身體不適。

▲影片約14秒處可看到女性職員將鬆餅從垃圾桶裡撿起來。

根據《鏡報》報導，俄亥俄州洛蘭市（Lorain）棕櫚小學（Palm Elementary School）公布了事發時的錄影畫面，一名9歲女童把一塊鬆餅丟進黃色的垃圾桶，身穿白色上衣的食堂女性職員立刻把鬆餅撿了起來，拿餐巾紙把外包裝擦了幾下之後，直接「端上桌」還給女童，還和她說了幾句話。

隨後，女童打開包裝開始吃那塊撿回來的鬆餅，畫面也拍到幾分鐘後女職員還坐到女童旁邊，持續要求女童吃光食物，而校長Debra Pustulka全程在場，卻沒有制止或關心。

女童母親威廉絲（LaTosha Williams）親自到學校進行投訴稱，孩子當時受到食堂員工強迫而吃了這些食物，回到家後身體不適，她為了照顧女兒而疏忽工作，甚至為此丟了飯碗，「這簡直把我全家弄得天翻地覆，她在家時感覺變了，和以前不一樣，甚至不想去上學。」

校方經過內部調查後，證實了學校員工的行為，而校長在收到家長投訴之後卻未採取適當的處理措施，最終食堂的女職員與校長雙雙遭到撤職。洛蘭市學區主管Jeff Graham表示，「我們不會容忍侵犯學生尊嚴與尊重的任何行為。」家屬方面律師則表示，「這段影片令人震驚、失望與不安，其畫面和孩子從一開始就在表達的狀況吻合。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►必學！除濕機正確3用法

ET快訊
Omicron本土已166例　羅一鈞曝「最常見症狀」佔一半
沒趕上車？　台鐵車站驚見2隻「旅客帶不走的雞」
學測國綜考完！　題目、答案跟預估五標看這邊
大甲鎮瀾宮開第一槍！　取消搶頭香及發紅包
快訊／逆轉！染疫喜宴男「同桌女友陰性」　衛生局親自致電道歉
段宜康突發文了！　開炮蔡英文「莫名其妙」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老師「膠帶緊黏學生臉」防脫口罩！家長全氣炸　學校急道歉

2男「扶屍進郵局」詐領養老金！　發現不妙丟下死人就跑

他搭雲霄飛車「東西飛出去」！害大阪環球影城30人卡43m高空95分鐘

美網紅命案終於破了！筆記本內留關鍵證據　未婚夫自殺前坦承殺害

9歲女童倒廚餘被抓包　食堂阿姨「髒桶裡撈出」強迫她當眾塞嘴吃光

巨乳網美換空姐制服遭提告！航空公司要求下架影片　判決結果出爐

嫌棄老公床上「只有30秒」！人妻喊改嫁　慘遭枕頭活活悶死

南韓電池工廠爆炸起火！隔壁員工感受「劇烈搖晃」嚇傻　釀1死3傷

佛奇：Omicron數月內「極不可能」二度感染　美早期疫區病例驟降

辣媽在家洗衣竟倒地身亡！　疑是「洗衣機漏電」釀禍

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

晚十分鐘下課、到處認乾哥　各種學生時代回憶超青春！

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

老師「膠帶緊黏學生臉」防脫口罩！家長全氣炸　學校急道歉

2男「扶屍進郵局」詐領養老金！　發現不妙丟下死人就跑

他搭雲霄飛車「東西飛出去」！害大阪環球影城30人卡43m高空95分鐘

美網紅命案終於破了！筆記本內留關鍵證據　未婚夫自殺前坦承殺害

9歲女童倒廚餘被抓包　食堂阿姨「髒桶裡撈出」強迫她當眾塞嘴吃光

巨乳網美換空姐制服遭提告！航空公司要求下架影片　判決結果出爐

嫌棄老公床上「只有30秒」！人妻喊改嫁　慘遭枕頭活活悶死

南韓電池工廠爆炸起火！隔壁員工感受「劇烈搖晃」嚇傻　釀1死3傷

佛奇：Omicron數月內「極不可能」二度感染　美早期疫區病例驟降

辣媽在家洗衣竟倒地身亡！　疑是「洗衣機漏電」釀禍

雷洪6妻妾落跑打擊　改專情小10歲妻「還有人照顧我要珍惜」

買新透天「邊間蹦出神壇」　他飆罵心都涼了！苦主嘆：房價GG

第12屆國泰世華旭村盃全國少年足球賽開踼

熟客獨享的隱藏版菜單！高雄嚐港式台味菜　龍蝦泡飯整碗都是精華

曾敬驊私下的好感穿搭男大生必學　亮色系撞色搭配讓人好想親近

美方宣布制裁大陸3家軍工企業　陸商務部：將採取必要措施

本土疫情升溫　台東縣醫院、長照機構明天起禁止探視

安寶產後護理之家開幕　將樹立台南產後護理之家新標竿

快訊／亞旭竹北廠員工曾赴桃園！PCR結果曝　178人下周分流上班

台東太平溪左岸步道全線通行　

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

偷渡精蟲！他坐牢15年　妻連生4胎

Omicron驚傳變異！　英國當局發現「亞變種妹妹」

Netflix拖累美股！道瓊重挫450點　台積電ADR跌近3%

要幾次？　護理系妹子竟「四度確診」新冠

九州芮氏6.4地震　最大震度5強

男近70年沒洗澡　最新檢測結果驚人

中國密切關注俄烏衝突！下步恐「入侵台灣」

英國科學家赴美找女友　躺床時竟遭子彈爆頭

橫濱1男子墜樓　最後卻造成「4人送醫」

路透：立陶宛面臨德國企業施壓　要求對中國退讓

北京地鐵將Station改譯成Zhan　中網友：誰看得懂

綁架求愛！普丁為何把烏克蘭攬牢牢？

新冠逐漸流感化！Omicron「9大症狀」曝光

更多熱門

相關新聞

美網紅命案破了！未婚夫自殺前坦承殺害

美網紅命案破了！未婚夫自殺前坦承殺害

美國聯邦調查局（FBI）宣布，22歲網紅裴蒂托（Gabrielle ”Gabby” Petito）的未婚夫勞德里（Brian Laundrie）死前在筆記本中坦承，自己就是謀殺裴蒂托的兇手，讓這件案子終於破案。警方透露，勞德里不只殺人棄屍，還用手機假傳簡訊，營造裴蒂托還活著的跡象，最後他也在一處自然保護區自殺身亡。

佛奇：Omicron數月內「極不可能」二度感染

佛奇：Omicron數月內「極不可能」二度感染

Omicron致死率出爐！醫喊：別再說小感冒不會死

Omicron致死率出爐！醫喊：別再說小感冒不會死

彭博：美擬將外交官家屬撤出烏克蘭

彭博：美擬將外交官家屬撤出烏克蘭

中國密切關注俄烏衝突！下步恐「入侵台灣」

中國密切關注俄烏衝突！下步恐「入侵台灣」

關鍵字：

女童吃廚餘廚餘桶垃圾桶強迫小學美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土+82「創今年新高」、另增48境外

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

新北警補進266新血　全場最正「嬌點」是她

朴信惠、崔泰俊絕美婚紗照曝光！

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

Omicron致死率出爐！醫喊：別再說小感冒不會死

高雄今日暴增14例！最新足跡公布

嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

更多

最夯影音

更多
不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚
【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面