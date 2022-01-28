雲林縣全民健康運動年　體健設施+照明共39所學校完成強化建置

▲雲林縣政府今日啟動「體健設施+照明 校園運動真FUN心」，縣長張麗善宣布，雲林已完成20鄉鎮至少1所人口密集學區學校，體健設施及夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(28)日啟動「體健設施+照明 校園運動真FUN心」，縣長張麗善宣布，雲林已完成20鄉鎮至少1所人口密集學區學校，體健設施及夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點，提供鄉親在下班後得以藉由運動，讓身心靈獲得舒緩、也為學校教職員工生及社區民眾塑造更安全、便利的休閒運動環境。

張麗善表示，2022年是雲林縣全民健康運動年，縣府重視全民運動，希望提升整體運動風氣，為提供縣民眾安全無虞的夜間運動休閒空間，除修整原有之運動場地之外，更透過全縣20鄉鎮市人口密集學區校園增設運動休閒設施、夜間照明改善，讓鄉親都能在安全的場域裡，盡情享受在運動過程中獲得的健康與活力。

▲雲林縣政府今日啟動「體健設施+照明 校園運動真FUN心」，縣長張麗善宣布，雲林已完成20鄉鎮至少1所人口密集學區學校，體健設施及夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



張麗善強調，校園增設運動設施及夜間照明，讓校園資源與社區民眾共享，提升運動休閒設施使用率，共同推動全民運動，更鼓勵鄉親就近運動，擁抱健康、創造幸福。縣民的健康不能等，為配合民眾運動習慣改變，提高民眾運動休閒的意願，縣府透過學校休閒運動設施的改善及運動場所開放，提供就近並且可親性高的校園空間，提升全民運動風氣。

教育處說明，雲林縣府教育處編列夜間照明設備229萬7444元，體健設施389萬7750元經費補助，目前完成體健設施及夜間照明設備的學校如下：

體健設施：二崙國小、口湖國小、越港國小、大埤國小、元長國小、鎮南國小、鎮西國小、東明國中、水燦林國小、北辰國小、古坑國中小、四湖國小、文昌國小、安南國小、林內國小、虎尾國小、崙背國中、麥寮國小、大美國小、臺西國小、褒忠國小。

夜間照明設備：二崙國小、口湖國小、土庫國小、大埤國小、元長國小、鎮南國小、斗六國小、東明國中、斗南國小、文安國小、僑真國小、文正國小、南陽國小、四湖國小、文昌國小、林內國小、虎尾國小、褒忠國小。隨國內疫情持續升溫，張縣長也請民眾遵守中央防疫規範，運動時仍要做好相關防疫措施，外出全程佩戴口罩。

▲雲林縣政府今日啟動「體健設施+照明 校園運動真FUN心」，縣長張麗善宣布，雲林已完成20鄉鎮至少1所人口密集學區學校，體健設施及夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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