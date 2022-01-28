　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣全民健康運動年　體健設施+照明共39所學校完成強化建置

▲雲林縣政府今日啟動「體健設施+照明 校園運動真FUN心」，縣長張麗善宣布，雲林已完成20鄉鎮至少1所人口密集學區學校，體健設施及夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日啟動「體健設施+照明 校園運動真FUN心」，縣長張麗善宣布，雲林已完成20鄉鎮至少1所人口密集學區學校，體健設施及夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(28)日啟動「體健設施+照明 校園運動真FUN心」，縣長張麗善宣布，雲林已完成20鄉鎮至少1所人口密集學區學校，體健設施及夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點，提供鄉親在下班後得以藉由運動，讓身心靈獲得舒緩、也為學校教職員工生及社區民眾塑造更安全、便利的休閒運動環境。

張麗善表示，2022年是雲林縣全民健康運動年，縣府重視全民運動，希望提升整體運動風氣，為提供縣民眾安全無虞的夜間運動休閒空間，除修整原有之運動場地之外，更透過全縣20鄉鎮市人口密集學區校園增設運動休閒設施、夜間照明改善，讓鄉親都能在安全的場域裡，盡情享受在運動過程中獲得的健康與活力。

▲雲林縣政府今日啟動「體健設施+照明 校園運動真FUN心」，縣長張麗善宣布，雲林已完成20鄉鎮至少1所人口密集學區學校，體健設施及夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日啟動「體健設施+照明 校園運動真FUN心」，縣長張麗善宣布，雲林已完成20鄉鎮至少1所人口密集學區學校，體健設施及夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善強調，校園增設運動設施及夜間照明，讓校園資源與社區民眾共享，提升運動休閒設施使用率，共同推動全民運動，更鼓勵鄉親就近運動，擁抱健康、創造幸福。縣民的健康不能等，為配合民眾運動習慣改變，提高民眾運動休閒的意願，縣府透過學校休閒運動設施的改善及運動場所開放，提供就近並且可親性高的校園空間，提升全民運動風氣。

教育處說明，雲林縣府教育處編列夜間照明設備229萬7444元，體健設施389萬7750元經費補助，目前完成體健設施及夜間照明設備的學校如下：

體健設施：二崙國小、口湖國小、越港國小、大埤國小、元長國小、鎮南國小、鎮西國小、東明國中、水燦林國小、北辰國小、古坑國中小、四湖國小、文昌國小、安南國小、林內國小、虎尾國小、崙背國中、麥寮國小、大美國小、臺西國小、褒忠國小。

夜間照明設備：二崙國小、口湖國小、土庫國小、大埤國小、元長國小、鎮南國小、斗六國小、東明國中、斗南國小、文安國小、僑真國小、文正國小、南陽國小、四湖國小、文昌國小、林內國小、虎尾國小、褒忠國小。隨國內疫情持續升溫，張縣長也請民眾遵守中央防疫規範，運動時仍要做好相關防疫措施，外出全程佩戴口罩。

▲雲林縣政府今日啟動「體健設施+照明 校園運動真FUN心」，縣長張麗善宣布，雲林已完成20鄉鎮至少1所人口密集學區學校，體健設施及夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日啟動「體健設施+照明 校園運動真FUN心」，縣長張麗善宣布，雲林已完成20鄉鎮至少1所人口密集學區學校，體健設施及夜間照明設備建置，作為開放民眾使用示範點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►單手騎車遭盤查　騎士催油門「脫外套丟棄」！搜出毒咖啡包

►中部第一家獲HACCP認證屠宰場　和榮意：最好豬肉留給台灣人吃

►春節連假國1北虎尾交流道封閉　警公布替代道路

►綻放滿山谷！草嶺仙境迎新春　雲林櫻花季1／29登場

►草嶺石壁森林療育基地、石壁竹創森計畫　揭開雲林新「旅程」

ET快訊
台中女研究生Ct值16.73自駕探親　就診5醫護全遭隔離過年
5女神搶baby捧花「她拿到結婚了」！　伴娘全分手
吃火鍋突收隔離通知！住旅館14天「自費42K」嘆：年假9天沒
蔡阿嘎整員工騙「年終只發1萬8」　嘎妹打開紅包哭了…原因超暖
快訊／北市+5「分布3區」　7大院區篩1704人結果出爐
快訊／北市2.5級防疫規範出爐！　柯文哲：沒打疫苗別出來害人
快訊／郭國文拋福食解禁引爆國民黨揚言倒閣　柯建銘鞠躬道歉了
快訊／桃園疫情燒台北　加貝爾確診童曾到南港4地點
桃園增11例本土！2感染源不明　物流司機、市場攤商都確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中婦聊天太投入忘了皮包放哪裡　警原地等她認領

日月潭文武廟攜手承億文旅　邀民眾抽住宿券、博龜試手氣

黃女拒繳酒測罰款9萬元　台南分署書記官勸導後趕過年前繳清

雲林縣全民健康運動年　體健設施+照明共39所學校完成強化建置

太平輪海難73週年追思　首度移師基隆沙灣歷史文化園區

雲林警解析詐欺集團套路　重要節日安全維護工作起跑

台東再度入榜Booking.com　介紹3旅宿不容錯過

加強重要節日安全維護工作　林右昌感謝警察與協勤民力付出

春節祭祖習俗大改革！台東推紙錢集中燒　誠心環保又健康

春節9天連假　南投縣10家醫院維持正常急診和住院服務

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

台中婦聊天太投入忘了皮包放哪裡　警原地等她認領

日月潭文武廟攜手承億文旅　邀民眾抽住宿券、博龜試手氣

黃女拒繳酒測罰款9萬元　台南分署書記官勸導後趕過年前繳清

雲林縣全民健康運動年　體健設施+照明共39所學校完成強化建置

太平輪海難73週年追思　首度移師基隆沙灣歷史文化園區

雲林警解析詐欺集團套路　重要節日安全維護工作起跑

台東再度入榜Booking.com　介紹3旅宿不容錯過

加強重要節日安全維護工作　林右昌感謝警察與協勤民力付出

春節祭祖習俗大改革！台東推紙錢集中燒　誠心環保又健康

春節9天連假　南投縣10家醫院維持正常急診和住院服務

女主播飯吃一半：天花板要掉了！　「慌逃出餐廳」下秒現坍塌慘劇

他追不到人妻輕生　女方成「罪人」遭集體性侵　還被扒衣剃髮遊街

澎恰恰揮毫寫春聯「首向家人道歉」　好友林秉文期望2.4億債務「會加速還清」

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

柯文哲撂重話不打疫苗「不要來搗蛋」　主張疫苗護照快上線

北市+5「4國小生、1職員」　黃珊珊：全是幼兒園老師密切接觸者

台中女研究生Ct值16.73自駕探親　就診5醫護全遭隔離過年

福特「美國神車」創下量產4000萬輛紀錄　蟬聯冠軍45年！

不斷更新／韓星連環爆　搭擋曹世鎬確診！劉在錫再度戳鼻孔

拜年就用「水果配色」穿搭！時髦草莓、大橘大利讓你福氣滿滿

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

地方熱門新聞

高雄33人吃牛排「隔離過年」心情曝

病患鐵鍊及圓鍬襲警　救護車玻璃破

高雄大灣國中生確診　2天匡列34人

台中市精密二期招租成效差　審計機關要求檢討改善

黃偉哲、郭信良率隊慰勉警察人員及協勤民力

三離島縣發聲明　呼籲中央在台灣端設快篩站

松柏嶺「天空之星」景觀塔動土

黃偉哲慰勞治安尖兵及協勤民力

台南區間測速執法系統過年前啟用

男子拒繳酒測罰款查封透天厝後繳清

這樣做愛心！便當業者捐100萬「便當蓋」相助蓋受虐兒新家

埔鹽順澤宮大年初一起發3千個錢母、1萬頂冠軍帽

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

配合防疫　五結利澤走尪活動取消

更多熱門

相關新聞

新北翁雲林北港超商內徘徊　還好有防走失手環

新北翁雲林北港超商內徘徊　還好有防走失手環

北港警分局北港派出所警員歐銓裕、詹佳怡日前巡邏時接獲熱心店家報稱「有迷失老人在店家內遊走」，立即前往了解，發現該名老翁嚴重失智且行動不便，警員檢查老翁身體狀況時，觀察到他手腕上配戴防走失智慧手環，立即將老翁帶返警所、聯繫遠在北部的家屬。

單手騎車遭盤查　他催油門「脫外套丟棄」原因曝

單手騎車遭盤查　他催油門「脫外套丟棄」原因曝

和榮意屠宰場獲中部第一家HACCP認證

和榮意屠宰場獲中部第一家HACCP認證

北港好水市集一路熱鬧到3月

北港好水市集一路熱鬧到3月

甫公告合法垂釣　雲林縣府即動員淨港加強環境整潔

甫公告合法垂釣　雲林縣府即動員淨港加強環境整潔

關鍵字：

校園照明體健設施雲林國中小學示範點

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

Angelababy離婚聲明「和平分開」

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面