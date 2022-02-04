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書包太重背不起！女童「4度跌坐路邊」網狂轟校方　真相逆轉全笑翻

@nurulkerani

Saya berharap ibu bapa dan guru dapat membantu mengurangkan berat beg sekolah pelajar sekolah rendah. terima kasih

原聲 - nurulkerani

記者葉睿涵／綜合報導

泰國網上最近瘋傳一段影片，一名年僅7歲的小學生因書包太重跌坐在路邊，就一直無法背著書包站起身，引來網友的一致撻伐，指責目前的教育制度讓學生「承受不起」，更呼籲政府應重新檢討。不料，小女孩的家長日前出來澄清後，劇情出現了大逆轉，而事件背後的真相更讓人啼笑皆非。

綜合外媒報導，泰國最近流出一段TikTok影片，一名小學女生正在烈日下，背著書包磕磕絆絆地走回家。不過由於書包裝了太多東西，女童實在承受不起書包的重量，一個不小心竟跌坐在了人行走道上。她站起身後，努力地嘗試背起沉重的書包，但包包顯然比孱弱的小女孩重太多了，因此她4度被書包的重量拽倒，一屁股跌坐在地。

▲▼女童因書包太重跌坐路邊。（圖／翻攝自TikTok／nurulkerani）

▲女童因書包太重跌坐路邊。（圖／翻攝自TikTok／nurulkerani）

多番嘗試不果後，小女孩無奈地雙手一揮，決定一手拖著書包，一手提便當，慢慢地將千斤重的書包拖回家。這時，一名男子從馬路對面衝了出來，協助小女孩背起書包後，看著她踉踉蹌蹌地走開，不過從畫面仍可見，小女孩即使背起了書包，卻被重量壓彎了腰背，只能以45度前傾的方式，緩慢行走。

「書包過重」向來都是東南亞一帶國家常見的教育問題，因此影片在網上曝光後立刻引發網友熱議。不少網友在看到影片後紛紛想起自己的童年噩夢，紛紛指責當前的教育制度過於重視作業，導致學生被迫背超出負荷的課本上下學，進而造成學生脊椎側彎，呼籲學校應該為了學生的身心健康著想，為學生「減負」。

然而泰國媒體在採訪了校方和女童家長後，居然發現事實的真相竟超出了人們的意料。原來這名小女孩當天的書包內只有4本書，而書包之所以這麼重的原因，是因為當天校方為每個學生派發了36盒的免費牛奶，但女孩居然沒通知老師，就擅自把牛奶全裝進了書包帶回家，才導致書包過重，讓人啼笑皆非。

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