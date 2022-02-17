小二兒絕美字跡像印刷！媽驚呆「真是你寫的？」　萬人朝聖全認輸

▲兩個兒子的字都超美。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

只要有讀過小學，應該都曾寫過生字簿，上頭會有格線與筆畫順序，方便孩童學習標準寫法。就有媽媽貼出孩子的作業，直呼「這真的是你寫的嗎？」絕美字跡曝光後，吸引萬人朝聖狂讚，「好厲害，小朋友寫得很好呢」、「好漂亮、好端正的字呀」。

媽媽在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到昨晚檢查兒子們的作業時，頓時傻眼，因為字實在太整齊了。她頻頻詢問兩個兒子，「這真的是你們寫的嗎？」她在孩子這個年紀時，字根本是鬼畫符。

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媽媽透露，她的兒子是雙胞胎，兩人目前都讀小學二年級。由於孩子小小年紀，字跡就猶如印刷體般完美，因此她便趕緊尋求同溫層，「你們二年級的時候有鬼畫符嗎？讓我知道我不孤單！」

▲孩子肯定下了不少功夫練字。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

超美字跡曝光後，底下網友也讚嘆，「好吧！我承認我輸了」、「超級無敵正楷」、「兩個都寫得很漂亮，二年級寫這樣超厲害的」、「天啊！我汗顏了」、「兩個都寫得很棒餒！媽媽值得驕傲」、「下面那張是有學書法嗎」、「抱歉，我現在的字比你兒子還要醜」、「天啊！這個字根本滿分」、「男生寫字漂亮很加分」、「好像印上去的字體，厲害」、「將來肯定不得了！這字寫書法也會很漂亮」。

值得一提的是，本站曾報導《小一弟把名字「水平翻轉」倒著寫 媽一看傻住：你打賭輸了嗎...》，在一年前，其中一個兒子的字不知為何，竟呈現鏡像、水平翻轉，讓媽媽看了哭笑不得；如今，孩子的字已經變得相當工整、漂亮，可見這一年下了不少功夫。

▼孩子（圖2）的字跡變超多。（圖／原PO授權引用）