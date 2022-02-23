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228連假開喝！超商大杯拿鐵「買1送1」　爽喝美式也只要22元

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲即日起至3/14，萊爾富大杯拿鐵買1送1。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

228連假即將到來，你打算出門玩還是宅在家呢？如果想宅在家絕對要配杯咖啡！就有超商自即日起至3/14推出「大杯拿鐵買1送1」，另外還有咖啡全品項第2件7折優惠，而該超商還要在2/28當天加碼大杯美式、拿鐵同品項買6送6優惠組合，以大杯美式來算每杯只要22元，超級划算，民眾可要把握機會省荷包了。

萊爾富門市、線上皆有228連假優惠，即日起至3/14前，民眾至全台門市購買「Hi Café大杯拿鐵」可享買1送1（冰熱不可任選），另外，3/8之前還有咖啡全品項第2件7折優惠。至於線上優惠，Hi-Life VIP APP整買零取於2/28當日祭出「大杯美式」及「大杯拿鐵」同品項買6送6，且於整買零取內購買的優惠咖啡皆可寄杯、跨店兌換。

除了咖啡優惠之外，萊爾富於2/25起至3/1止加碼推出泡麵及多款指定飲品下殺買1送1等優惠，像是雙響泡銷魂麻辣牛肉湯麵、樂天鬼滅之刃脆心巧克力片可享買1送1；樂法私藏系列紅茶、麥茶及四季春茶則可享任選買2送1。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起至2/28推出線上、門市咖啡優惠。（圖／7-11提供）

7-11也有推出228連假優惠，即日起至2/28止，門市有4大咖啡飲品「買1送1」，品項為CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵、西西里風檸檬咖啡以及CITY TEA熱四季春青茶；多喝水MORE氣泡水和悅氏Light鹼性水等也可享買1送1。

7-11 OPEN POINT APP「行動隨時取」則有3大咖啡飲品組合優惠，分別為CITY CAFE大杯美式咖啡「買22杯送22杯」（每日限量2萬組，每會員每日限購1組）、CITY CAFE大杯濃萃拿鐵「買22杯送11杯」(每日限量1.5萬組、每會員每日限購1組)以及CITY TEA四季春青茶「買2杯送2杯」(每日限量1萬組，每會員每日限購1組)。

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