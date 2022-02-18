大杯拿鐵只要35元！超商「咖啡包月65折」爽喝　捐款再免費喝美式

▲7-11推出美式、拿鐵包月方案。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

咖啡控想省荷包看過來！就有超商推出超划算「咖啡包月」服務，民眾最愛喝的美式、拿鐵皆有優惠，爽喝拿鐵最便宜每杯只要35元，等同於原價打65折，另外，民眾若能完成定期定額捐款，超商還要免費請喝限量咖啡。

7-11 OPEN POINT APP推出「雙智能生活訂閱制」服務，以「低接觸支付」、「超值包月」、「自動續購」擴大會員熟客經營，民眾最愛喝的咖啡也包含在其中，即日起至4/10止，CITY CAFE大杯拿鐵包月方案30天20杯訂閱價715元、CITY CAFE大杯美式包月方案30天20杯訂閱價585元，另外還有冷藏飲料、寵物專區等包月方案可選購。

7-11這次還領先推出「APP線上捐款與訂閱制」功能，民眾只要在OPEN POINT APP操作一次，便能定期定額捐款，而為慶祝新功能上線，即日起至3/31，不限捐款金額、不限訂閱期數，限量500名完成定期定額愛心捐款的OPEN POINT會員可獲得「CITY CAFE大杯熱美式兌換券」1張。

▲全家限時3天搶喝指定咖啡買1送1。（圖／全家提供）

全家則是加碼週末「咖啡優惠」，即日起至2/20限時3天登場，期間凡於門市購買Let’s Café經典拿鐵就送「經典拿鐵兌換券1張」，冷熱不限、限原店兌換，提醒兌換券須在2/21至2/25期間換完；除外，即日起全門市還有Let’s Café全品項第2杯7折等喝。