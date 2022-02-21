終於等到了！超商「4大咖啡飲品買1送1」限時7天　加碼滿額打85折

▲7-11門市自2/22起連續7天「4大咖啡飲品」買1送1。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

為了迎接最有「愛」的2022/2/22以及228連假，就有超商祭出連續7天門市咖啡優惠，「4大指定咖啡飲品」直接買1送1，另外還有消費滿額折扣，只要購買指定商品滿222元並使用3大支付工具結帳，即可享85折優惠。

統一集團整合統一企業、7-11、美妝、百貨等15大品牌通路，以分享愛為初衷，於2/22起推出限時7天「愛的分享週」主題活動，其中咖啡控有福了，7-11門市祭出4大咖啡飲品「買1送1」超強優惠，品項為CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵、西西里風檸檬咖啡以及CITY TEA熱四季春青茶；多喝水MORE氣泡水和悅氏Light鹼性水等也可享買1送1。

另外還有OPEN POINT會員專屬活動，期間只要使用3大支付工具(icash2.0、icash Pay、OPEN錢包)購買全店指定商品滿222元，即可享85折；OPEN POINT會員結帳金額滿222元再加贈OPEN POINT點數22點，總限量50萬筆，每會員每日限贈2次。

▲COLD STONE連7天吃大杯冰淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

愛吃冰的人絕對不能錯過COLD STONE最新優惠，2/22起至2/28連7天凡至門市購買2杯大杯冰淇淋，口味任選，其中1杯直接免費吃（不含脆餅、桶裝，以價低者為贈送品）。