限時3天！超商「情人節優惠」來了　3大咖啡飲品買1送1

▲7-11線上、門市推出限時情人節咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

情人節就要到了，就有超商祭出限時「情人節咖啡飲品優惠」，民眾至門市買「3大咖啡飲品」可直接享買1送1，線上的部分則是有「6大咖啡飲品」組合優惠價，最便宜只要花34元，就能爽喝經典純奶茶或奶青，趕快揪另一半一起喝起來。

7-11門市推出限時情人節優惠，即日起至2/14，CITY系列指定飲品「同品項買1送1」，品項包含CITY CAFE大杯熱濃萃美式、CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶以及CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶，本活動不得與其他優惠併用，商品數量以各門市實際可售數量為準。

7-11線上也有咖啡飲品優惠，「OPEN POINT行動隨時取」即日起至2/14也推出CITY系列指定組合優惠價，包括CITY CAFE風味飲(熱贅沢八女抹茶拿鐵/熱巧克力可可歐蕾)可任選13杯520元，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶11杯520元，CITY TEA現萃茶經典純奶茶/奶青可任選15杯520元，CITY PRIMA精品拿鐵10杯520元，以上同品項、同規格及同價位可冷熱互換，兌領期限至6/30。

▲全家限時咖啡買1送1。（圖／全家提供）

全家則是再加碼開工首周限定咖啡優惠，即日起至2/13「特濃美式直接買1送1」，凡於門市購買Let’s Café特濃美式即可獲得「特濃美式兌換券1張」，冷熱不限、限原店兌換，提醒兌換券須在2/14至2/18期間換完。