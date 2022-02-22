只有7天！超商「大杯美式買22送22」　還有4大咖啡飲品買1送1

▲7-11即日起至2/28推出線上、門市咖啡優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今天是2022/2/22，是充滿愛的一天（2的諧音為愛），就有超商於即日起至2/28止推出線上、門市咖啡優惠，其中線上咖啡優惠有民眾最愛喝的大杯美式「買22杯送22杯」，換算下來每杯只要22元，而門市則是有4大咖啡飲品「買1送1」優惠，愛喝咖啡的你可要把握機會了。

7-11 OPEN POINT APP「行動隨時取」共有3大咖啡飲品組合優惠，分別為CITY CAFE大杯美式咖啡「買22杯送22杯」（每日限量2萬組，每會員每日限購1組）、CITY CAFE大杯濃萃拿鐵「買22杯送11杯」(每日限量1.5萬組、每會員每日限購1組)以及CITY TEA四季春青茶「買2杯送2杯」(每日限量1萬組，每會員每日限購1組)。

至於門市的咖啡優惠，期間則有4大咖啡飲品「買1送1」，品項為CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵、西西里風檸檬咖啡以及CITY TEA熱四季春青茶；多喝水MORE氣泡水和悅氏Light鹼性水等也可享買1送1。

▲現在買萊爾富大杯美式就能免費吃麵包。（圖／萊爾富提供）

萊爾富即日起至3/8推出多款早餐優惠組合，包括麵包、三明治、吐司與較有飽足感的飯糰等，搭配牛奶、豆漿、奶茶、咖啡等飲品，最低合購優惠價39元起；而因應新學期開跑，人氣「Hi Bread」系列推出卡士達菠蘿麵包新品，主打濃厚奶香及療癒口感，特製香濃內餡搭配鬆軟湯種麵包體，即起嚐鮮價只要32元，同時也加入早餐49元超值組合優惠中。



如果想吃更飽一點，熱銷品項像是燒烤雞腿三明治、鮪魚起司三明治等，現在購買搭配中杯熱拿鐵或中杯熱黃金柚茶，也只要59元銅板價，相當於6.9折優惠；期間還有咖啡限定優惠，只要購買1杯大杯美式就能免費吃指定款麵包。