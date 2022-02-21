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超商隱藏版「栗香地瓜」回歸！每口都綿密香甜　限時第2件2折開吃

▲▼7-11栗香地瓜回歸。（圖／7-11提供）

▲7-11隱藏版「栗香地瓜」終於要回歸，2/22起可享第2件2折優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

明（22）天就是世界地瓜日，超商季節限定隱藏版美食「栗香地瓜」也終於要回歸了，栗香地瓜吃起來綿密又像栗子般香甜，且搭配世界地瓜日還可享「第2件2折」優惠，錯過就要再等明年，而愛吃地瓜的人也一定要吃「冰烤地瓜」，嚴選甜度達20度的台農57號地瓜製成，每一口都香甜綿密。

迎接2/22世界地瓜日到來，7-11「栗香地瓜」也準備強勢回歸，栗香地瓜有「地瓜界的皇后」之稱，紫皮黃肉，吃起來口感綿密如栗子般香甜，2/22起於186間門市限定開賣，另外還有「台農57號地瓜」，口感鬆軟可連皮帶著吃，3800間門市都買得到，且以上2款2/22至2/27止可享第2件2折優惠。

▲▼7-11栗香地瓜回歸。（圖／7-11提供）

▲地瓜控也一定要吃冰烤地瓜、地瓜雞胸肉沙拉餐。

7-11還有販售「冰烤地瓜」，慢火烘烤後急速降溫鎖住地瓜甜度，很適合早餐或是健身後的小點心，另一款「地瓜雞胸肉沙拉餐」則以地瓜為主食搭配雞胸肉，熱量僅208大卡，吃起來清爽無負擔。

▲▼速食店優惠。（圖／翻攝自官網）

▲頂呱呱與中國信託合作推出酷碰優惠券，也有買1送1。（圖／翻攝自官網）

說到地瓜也絕對不能忘了頂呱呱，這次頂呱呱與中國信託合作，即日起至3/31期間，在中信ATM提款即可列印「頂呱呱酷碰優惠券」，憑券享限定套餐優惠，可兌換至4/14。其中「買1送1專區」優惠，只要買「激酷炸雞雙人餐」就送「辣呱餐」；另還有「一人炸雞享樂餐」原價243元，優惠價180元。

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