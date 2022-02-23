妹子遭性侵！警「處女檢查」認定她肉體出軌　恐100下鞭刑、關7年

▲墨西哥28歲女子在卡達遭性侵，結果反變被告，面臨最高7年刑期與100下鞭刑。（圖／翻攝自Twitter／@paola7kat）

記者張寧倢／編譯

墨西哥28歲女子去年前往阿拉伯國家卡達，籌辦將於11月底登場的2022世界盃足球賽，期間卻遭男同事闖入公寓性侵，她拿著驗傷單到警局報案，結果警方不但要求她進行「處女檢查」，還以「婚外性行為」罪名將她起訴，在卡達，最高可判處100下鞭刑與7年監禁，於是她只能放棄一切逃出這個國家。

根據《每日郵報》報導，28歲墨西哥女子西蒂凱特（Paola Schietekat）是一名行為經濟學家，2021年6月6日她正在卡達籌辦2022世界盃，當晚一名工作認識的男同事闖入了她在首都杜哈的公寓，對她加以性侵與死亡威脅。西蒂凱特解釋，杜哈作為世界上最安全的城市之一，許多居民不會鎖門，只依賴大樓保全。

▲西蒂凱特被要求進行「處女檢查」。（圖／翻攝自Twitter／@paola7kat）

激烈掙扎下，西蒂凱特最終仍遭男子痛擊倒地並性侵得逞，手臂、肩膀和背部傷痕累累，事後她用手機拍下現場照片，記錄一切後逃出公寓，暫住飯店一晚。隔天，她拿著驗傷單偕同一名墨西哥領事官員到警局報案，她用生疏的阿拉伯語表示要提出刑事指控，提供了加害男子的姓名與細節後，也簽署了一份聲明文件。

結果，當晚9時，警方竟然要求她立刻回到警局，還讓她和加害人當面對質，並用阿拉伯語審問3小時。性侵男子聲稱他們是男女朋友，儘管西蒂凱特否認，警方仍要求查看她的手機找出親密關係的證據。隨後的調查過程中，她被要求進行「處女檢查」，西蒂凱特卻因此成了被告，遭以「婚外性行為」罪名起訴，根據卡達法律，婚外情最高可處7年有期徒刑，在某些特定情況下，還可判100下鞭刑。

律師說，如果她不想進監獄的話，就得把手機解鎖上繳，穿著像「有道德的女人」的保守服裝。最終，西蒂凱特放棄了手機和她夢想中的工作，在世界盃組委會的幫助下從卡達逃回墨西哥，「當我的護照蓋上印章時，我人生中第一次像這樣鬆了一口氣」。

幾個月後，性侵男子因為沒有監視器畫面而被無罪釋放，但婚外情的指控仍然有效，她被律師告知，最簡單解決方法就是「嫁給他」，和性侵自己的人結婚就能結束這場訴訟。17歲就曾遭性侵的西蒂凱特回國後，除了譴責國際社會未對卡達侵犯人權採取堅定反對立場，也指責了墨西哥外交部未能保護在卡達的600多名公民，尤其是針對性別暴力案件的處理。

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