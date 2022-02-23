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17歲西施控老闆「4度性侵當處罰」　監視器拍到她表情結局神逆轉

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲檳榔攤老闆被控性侵未成年女員工，因2人有說有笑被判無罪。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／苗栗報導

在苗栗開設檳榔攤的黃姓男子，被店內17歲女員工小晴（化名）指控，強拉進小倉庫並性侵多次得逞，女子驗傷並告上法院，但法院調閱監視器發現，小晴在案發後還跟黃男聊天，面帶笑容有說有笑，「身體微晃動貌似微扭捏樣」，不像受到侵犯後的反應，且小晴隔了1個月才提告，苗栗地方法院基於罪刑不能證明，「罪證有疑，利於被告」之法則，判黃男無罪。

小晴指控在2020年2月4日凌晨，其工作處的檳榔攤黃姓老闆，要她拿她包的檳榔給他吃，又對她說「妳包的檳榔害我吃破嘴，該不該處罰」，接著將她拉到隔壁小倉庫，強行將她褲子脫掉，她抵抗不過黃男的力氣被性侵得逞。

小晴又回憶在2月1日即第1次發生此行為，而且有告訴朋友，並阻止朋友去找黃男理論。接著連續到4日共4天都在凌晨被黃男以同樣方式侵犯。

警方調閱檳榔攤監視器，發現2/4凌晨3點17分黃男以手勾著小晴進入倉庫，3點23分黃走出來拿取辦公桌上衛生紙後再次進入，3點29分2人就前後走出小倉庫，小晴表示就是這段時間內被黃男性侵。

黃姓老闆反駁，說當時只是要求小晴上班不要偷懶、睡覺，並與她進入倉庫查看貨物受損狀況、整理貨物而已，小晴提出的說法也有許多瑕疵。

法院檢視監視器畫面，看出小晴在案發後2小時，黃男要離開檳榔攤時還上前打招呼，並面帶微笑談話，身體微晃動貌似微扭捏樣，互動無異狀，甚至面帶笑容轉身離去。

小晴表示案發時間在2月初，且連續4天，但距離驗傷的3月3日已有1個月之久，無法證明其生殖器之舊傷是如何造成，且事後還連續去上班，並隔1個月才提告，監視器2/1到3日也沒錄到小晴所形容的影像，難以證明是否受到侵害，於是苗栗地院判黃男無罪，可上訴。

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