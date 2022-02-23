228連假高鐵增開123班車「可搭自由座」　每車備3組防疫包

▲高鐵連假增開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

和平紀念日連假將至，台灣高鐵公司規劃於疏運期間(2/25-3/1)增開123班次列車，總計5天提供850班次旅運服務，期間維持自由座服務。高鐵表示，持續針對列車組員進行「個人防護裝備訓練課程」，以利車上出現疑似確診旅客時，執行相關防疫作為。

高鐵公司表示，為旅客打造安全乘車環境，各車站每小時清潔消毒一次，營業收班後再加強站內全面消毒；各列車於抵達端點站後即進行折返清潔，並於每日收班後，再次進行消毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，為加強第一線乘務員防疫訓練，自去(2021)年開始，即針對列車組員進行「個人防護裝備訓練課程」，演練如果在列車上接獲通報有旅客疑似確診狀況，如何正確穿戴防護裝備，避免感染風險。

▲高鐵人員進行防疫教育訓練。（圖／高鐵）

另和平紀念日疏運期間，適逢「台灣燈會」在高雄舉辦，歡迎旅客多加利用迅速且便捷的高鐵列車前往高雄賞燈，高鐵公司已在左營站設置拱門裝置藝術，讓旅客一到車站，就能感受燈會的歡樂氣氛。

同時，高鐵公司也配合燈會推出多項超值旅遊方案，包括：住宿訂房加購高鐵車票，享最低七折起的「高鐵飯店聯票」、全程專車接送的「高鐵假期」豐富行以及「高雄餐盤發見計畫」等超值優惠行程。

▲高鐵人員加強消毒清潔頻率。（圖／高鐵）

個人防護裝備訓練課程內容如下：

一、防護衣穿脫要點：

・穿著：開口在背後，應繫妥頸部及腰部綁帶並將手腕位置綁緊。

・脫下：

1.手持頸肩部相對乾淨處脫下，內側面朝外，將汙染的外側面捲包在內面。

2.脫下時手部盡量伸直，不要靠近身體。

3.將脫下的防護衣捲疊丟入雙層垃圾袋，然後立即加強手部清潔。

二、穿著防護衣值勤之注意事項：

1.接觸前穿戴好個人防護裝備。

2.兩人互相檢查防護裝備(N95口罩、防水隔離衣、手套等)是否穿妥。

3.避免不必要的接觸，保護自己、他人、和環境。

4.不要用戴手套的手碰觸臉部或調整身上穿戴的其他防護裝備。

5.手套破損就脫除，更換新的手套前須執行手部衛生。

6.作業時保持雙手向下勿高於手肘。

三、列車防疫裝備包：

1.每台高鐵列車備有三組防疫包，可供乘務員用、車安保全及護車鐵警備用，內容包括：N95口罩、護目鏡、防護衣、使用登記表等。

2.乘務員於執行發車前檢查時，需確認防護裝備數量。