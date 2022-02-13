台南高鐵特區發展亮點多　黃偉哲：產業生活機能兼備營造幸福生活圈

▲台南高鐵特定區發展亮點多，台南市政府預期outlet的開幕將進一步將人流帶入台南高鐵特定區，也標誌著歸仁高鐵特定區區域發展的里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

位於台南市歸仁區的台南高鐵特定區，即將在2月25日迎來南台灣首座三井Outlet的開幕，台南市政府預期outlet的開幕將進一步將人流帶入台南高鐵特定區，也標誌著歸仁高鐵特定區區域發展的里程碑。





台南高鐵站所在的歸仁區，不但是「南科沙崙雙引擎」的沙崙智慧綠能科學城所在地，自2016年投入資源至今，已有中央研究院南部院區、工研院南部院區、綠能科技示範場域、台灣智駕測試實驗室、陽明交通大學台南校區等建設，整合相關產業供應鏈，串聯產、官、學、研，打造智慧綠能產業創新生態系。





位於台南沙崙智慧綠能科學城C區「資安暨智慧科技研發大樓」也於2021年12月正式啟用，由科技部、經濟部、國發會等共13個部會聯合打造，具有智慧製造、智慧綠能、關鍵基礎設施等3大資安示範場域，提供資安實戰演訓基地，為我國國家級資安產業之領航角色。

台南市長黃偉哲表示，台南已準備好成為國家級資安產業領航者，也正積極向中央爭取，盼新成立的數位發展部落腳台南。隨著沙崙智慧綠能科學城的推動發展，台糖也在高鐵特定區打造了國內首座台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區，去年啟用後由台積電租下351戶住家，供工程師入住使用。





積極打造先進產業供應鏈聚落同時，台南市政府也陸續引進各項建設，促進區域的繁榮，包括將於4月首次開辦活動的大台南會展中心，以及即將於2月25日開幕的南台灣首座三井outlet。為了紓解區域發展而帶來的人潮與車潮，台南市政府也針對周邊台86線匝道進行拓寬，並開通聯外道路，並研擬疏導規劃，因應未來高鐵特區出現的人潮及疏運需求。



而隨著產業聚落發展，台南市政府也期望完善高鐵特區的生活機能，以吸引全國人才進駐。不僅有沙崙K12雙語學校預計在2025年完工招生，歸仁區首座特色遊戲場「公兒六公園」更已完工，以「科學城中的野區生態遊戲場」做為主題概念，打造孩童自由探索與學習的環境。歸仁區也鄰近台南都會公園，不僅是全台第三大的都會公園，更與壯麗的奇美博物館結合，是家庭周末休閒好去處。





打造宜居城市的重要環節之一，便是滿足市民家庭照顧需求，持續打造更好的友善育兒及養老環境，減輕家庭負擔。台南市政府透過打造台南全區的親子悠遊館，增設公共托育家園與擴大公共化教保服務等措施，打造友善托育環境；面對人口高齡化趨勢，落實「在地活躍老化」理念，率先全台達成「一區一日照」目標，並持續邁向「一國中學區一日照」環境，目前涵蓋率近8成，持續朝向長照幸福城市目標邁進。



結合多項產業發展亮點計畫，並引進多樣建設，完善區域生活機能的台南高鐵特區，下一步更希望展開健康醫療、產業園區等計畫，打造全國先進產業領頭聚落，推升台南產業升級。台南高鐵特區發展前景，潛力無限。