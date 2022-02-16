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前往三井請遵行疏導車流牌面　南警：高鐵分流交通避壅塞

▲台南市警歸仁分局提供進場路線供民眾選擇參考，維持前往三井outlet與台南高鐵站之車流交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局提供進場路線供民眾選擇參考，維持前往三井outlet與台南高鐵站之車流交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

MITSUI OUTLET PARK定於2月16日為試營運日，並於2月25日正式開幕，三井outlet位於高發一路以西、歸仁大道以東、歸仁七路以南及歸仁十三路以北高鐵站東側，市警歸仁分局提供進場路線供民眾選擇參考，維持前往三井outlet與台南高鐵站之車流交通順暢。

歸仁警分局指出，將在周邊主要幹道台86線快速公路、台39線、中正南路及高鐵大道等易壅塞路口部署警力或義交進行交通疏導管制，除規劃交通疏導勤務外，並研擬進場路線供民眾選擇參考，維持前往三井outlet與台南高鐵站之車流交通順暢。

往三井outlet進場路線如下：一、台86線快速公路（安平、南區）：台86線快速公路（西往東）-台86線大潭交流道-中正南路二段-左轉高鐵大道-左轉高鐵二路-右轉歸仁十路-歸仁七路-右轉高發一路至三井outlet館內停車場。二、台39線（東區、仁德、永康）：市道182線-台39線內側車道（北往南）-左轉歸仁七路-右轉高發一路至三井outlet館內停車場。三、台19甲線（關廟、新化）：台19甲線（北往南）-右轉五甲路-歸仁十三路二段-歸仁十三路-直行歸仁十三路上三井outlet館內停車場。

▲台南市警歸仁分局提供進場路線供民眾選擇參考，維持前往三井outlet與台南高鐵站之車流交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南高鐵站進場路線如下：一、台86線快速公路（安平、南區）：台86線快速公路(西往東)-台86線大潭交流道-中正南路二段-左轉歸仁八路-右轉歸仁大道至高鐵站1、4號門下客區。二、台39線（東區、仁德、永康）：市道182線-台39線外側車道(北往南)-歸仁大道-直行至高鐵站1、4號門下客區。三、台19甲線（關廟、新化）：台19甲線(北往南)-右轉五甲路-歸仁十三路二段-右轉高發三路-左轉歸仁七路-左轉歸仁大道至高鐵站1、4號門下客區。

歸仁警分局表示，前往三井outlet及台南高鐵站之用路人，可收聽警廣、注意台86線上CMS（行車資訊看板）訊息，遵從號誌、現場交通指揮人員及分流指示牌面引導，確保行車順暢、平安到達目的地；另提醒民眾前往三井outlet商場購物時，貴重物品及財物請隨身攜帶，勿將貴重物品及皮包放置車內，以免遭宵小覬覦。

三井outlet試營運及開幕期間若遇交通管制，請用路人配合交通疏導人員指揮及注意行車安全，同時呼籲前來購物民眾，多加利用大眾運輸工具前往。三井outlet也加派周邊巡迴接駁車，來客民眾可選擇「三井outlet特約停車場」作為停車空間，避免因等候停車格位造成道路壅塞。亦提醒民眾前往商場購物時，呼籲民眾應遵守「車輛勿違規停車」、「行人不任意穿越馬路」等各項交通法規，共同守護你我用路安全，開心出遊，平安返家。

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