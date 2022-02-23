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南投竹山親子公園選址相中公墓用地　自行遷葬享塔位免費

▲竹山鎮公所推動第一公墓起掘免費進堂措施，以配合縣府建設共融公園（下同）。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山鎮公所推動第一公墓起掘免費進堂措施，以配合縣府建設共融公園（下同）。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府規劃於竹山鎮施作共融式親子公園，並選址於第一公墓用地，竹山鎮公所因此再推出優惠方案：只要民眾自行起掘祖先遺骨遷葬、將骨灰（骸）安奉於鎮內第十三公墓納骨堂，最高可享完全免費優惠，以利公園儘早啟建完成。

竹山鎮長陳東睦表示，為了加速3.7公頃的公墓公園化，預計斥資千萬來配合縣府政策，也盼打造竹山為花園城市、增加綠地環境，更適合人民居住。

▲竹山鎮公所推動第一公墓起掘免費進堂措施，以配合縣府建設共融公園。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山鎮公所推動第一公墓起掘免費進堂措施，以配合縣府建設共融公園。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮公所指出，第一公墓已於1月11日公告部分範圍（都市計畫範圍內）遷葬，使用已滿10年之墳墓自即日起至6月30日止，應予起掘遷葬，所需遷葬墳墓約350座，數量不少；民眾只要自行起掘、遷葬並使用竹山十三公墓納骨堂塔位者，就能免費使用「懷恩堂」特區以外的塔位，及「崇恩堂」一樓個人式骨灰櫃第一層、第十一層，如選擇上述區域和特區以外者，使用規費可減半。

▲竹山鎮公所推動第一公墓起掘免費進堂措施，以配合縣府建設共融公園。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮公所提醒民眾，屆時公告期滿未遷葬者，將代為遷葬並安奉於十三公墓納骨堂、無主墳墓安奉於十三公墓萬善堂，起掘申請以及完成起掘時間都須在6月30日前完成，詳情可洽公所納骨堂管理中心（電話049-2630993）或竹山鎮公所（電話049-2642175轉309張先生）。

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