共融公園屢次獲肯定　盧秀燕：努力打造宜居台中

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

台中市長盧秀燕重視友善育兒、全齡共享的無障礙公園綠地場域，大力推動「台中美樂地計畫」，上任至今已完成109座共融公園，成效備受外界肯定，不僅其他縣市政府前來台中參訪交流，高雄市議員也呼籲跟進推出相關規劃。台中市議會今（10）日市政總質詢，台中市議員吳瓊華建議持續強化台中美樂地計畫。對此，盧秀燕正面回應，市府將更努力加強，打造宜居台中。

盧秀燕表示，「台中美樂地」已變成台中的公園品牌，以共融公園、陽光公廁及人本無障礙環境建置為三大主軸，共融公園位處社區，讓全年齡的民眾都可以使用，成效相當良好，不僅獲得高雄市議員肯定，也有其他縣市組團來台中交流。她特別感謝議會支持預算，市府將持續努力加強「台中美樂地計畫」。

台中市建設局長陳大田表示，台中市執行「美樂地計畫」，營造舒爽潔淨公園公廁、拉高兒童遊戲場安全等級，以及提供人本安全與無障礙環境，3年期程的計劃目前逐一實踐、成效有目共睹，並向下扎根辦理大專院校競圖比賽，更透過公私協力讓企業參與，拓展計畫觸及的層面，成功翻轉宜居台中新生活。

陳大田指出，建設局於108至109年已完成109座共融公園，其中黎新公園（公93）更榮獲今年行政院公共工程委員會第21屆金質獎殊榮，這個月嘉義縣市政府前來台中參訪交流。此外，透過辦理大專院校特色公園競圖比賽，邀請大專院校學生發揮專業與創意共同參與美樂地，有機會將夢想實踐於現實公園基地，目前已成功舉辦「公園未來式」、「公園新時代」連續2年，部分獲獎作品的設計構想也納入建設局公園開闢計畫內。

台中市建設局進一步指出，今年特別擴大與各公民團體的意見交流方式，以「傾聽民意」匯集市民使用心得，成為政策升級的養分，創造多贏局面。台中市現正執行60座共融公園新建及改善工作，正廣納各界意見，啟動評估明年度共融公園改善標的，並朝一區一特色遊戲場的目標邁進。