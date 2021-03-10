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新北鶯歌第一公墓增建納骨塔　遷葬公告即日起至11月1日

▲新北鶯歌第一公墓增建納骨塔 遷葬公告即日起至11月1日。（圖／新北市民政局提供）

▲新北鶯歌第一公墓增建納骨塔，遷葬公告即日起至11月1日。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

鶯歌納骨塔使用近40年已滿載且無法增設櫃位，新北市府規劃利用第一公墓內1.1公頃之土地，先辦理約800門墳墓遷葬，再興建第二納骨塔，以方便居民就近安置先人。自行遷葬日期自即日起至11月1日止，2022年將進行整地水保工程，預計2026年完成第二納骨塔興設。

民政局長柯慶忠表示，鶯歌納骨塔使用近40年已滿載且無法增設櫃位，經市府相關單位、地方民意代表、仕紳多次討論會勘評估，規劃在第一公墓部分範圍鶯歌段牛灶坑小段55-4、55-117及55-118地號土地上，再興建第二納骨塔，可提供5萬塔位並設置環保葬區，讓民眾祭祖免去奔波之苦。

▲新北鶯歌第一公墓增建納骨塔 遷葬公告即日起至11月1日。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市政府規劃利用第一公墓內1.1公頃之土地，再興建第二納骨塔。

殯葬處長黃秀川表示，2021年辦理鶯歌第一公墓遷葬，遷葬公告期間自即日起至2021年11月1日止，市府提供領取補償金、樹林或三峽生命紀念館免費個人櫃位、鶯歌第二納骨塔免費個人櫃位等3種補償措施予民眾選擇，其中鶯歌第二納骨塔啟用前，可先申請免費暫厝於土城靈恩納骨塔，請墓主於公告期間內向鶯歌區公所辦理申請。

另外，為鼓勵環保葬，民眾於公告遷葬期間自行遷葬，並完成新北市多元環保葬者，再提供鼓勵金1萬元。市府也因應環保葬趨勢，於鶯歌第二納骨塔旁增設環保葬區，順應地形種植樹木與花卉營造公園氛圍，除珍愛環境，也讓自然得以永續。

黃秀川說，納骨塔具有鄰避性質，民眾有需求但興建不易，且有聯外道路寬度不得小於6公尺，及土地徵收等諸多限制，要尋找合適土地並不容易，運用原有公墓遷葬整地，再興建納骨塔，不僅原本公墓環境得以美化改善，遷葬後土地也可有效利用。

殯葬處表示，目前鶯歌第一公墓第二納骨塔預定地範圍內已插牌辦理遷葬公告，鶯歌區公所並設置專櫃提供各項諮詢，民眾可就近洽詢或上民政局網站查詢，網址：https://www.ca.ntpc.gov.tw/ 。

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